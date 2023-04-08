Edirne'ye bağlı Keşan Otogarı’nda açıktan bulunan kablolar dikkatleri çekiyor.Erdoğan DEMİR/ Keşan POSTASI (EDİRNE İGFA)

Peronlara açılan kapının hemen üzerinde sol tarafta bulunan panonun kapağının bulunması ve yüksekte olmasına rağmen kabloların açıkta bulunması otogarda bulunan esnaf ile vatandaşların dikkatlerini çekiyor.

Vatandaşlar, bu kabloların açıkta olmasının çirkin bir görüntü yarattığını belirterek, “Yetkililer bu manzarayı görmüyorlar mı? Bu açıktaki kablolar umarız bir tehlike yaratmadan düzeltilir ve panonun kapağı da tamir edilir.” şeklinde konuştu.