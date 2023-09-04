Akaryakıt fiyatları, döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle sürekli değişim gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren oto gazın litre fiyatına 1 lira 31 kuruşluk bir zam daha ekleniyor.İSTANBUL (İGFA) - Son dönemde akaryakıt fiyatlarına yönelik ardı ardına gelen zamlar, tüketicileri olumsuz etkiliyor.

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14 Mayıs seçimleri öncesinde oto gazın fiyatı 10 lira civarındayken, sadece 3.5 ay içinde yaklaşık olarak 2 kat arttı.

Bu hızlı fiyat artışı, tüketicilerin bütçelerini sıkıntıya sokuyor ve akaryakıt maliyetlerindeki artışın nedenlerini sorgulamalarına sebep oluyor.

4 Eylül'ü 5 Eylül Salı'ya bağlayan gece yarısından itibaren oto gazın litre fiyatına 1 lira 31 kuruşluk bir zam daha ekleniyor.

 Bu son zammın ardından, oto gazın ortalama litre fiyatı 17,60 lira olması bekleniyor.