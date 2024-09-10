Otokar, ticaretin yükünü hafifleten ATLAS kamyon ailesinin yeni üyesi, yüzde 100 elektrikli e-ATLAS’ın ilk satışını gerçekleştirdi. Bu satışla Otokar, Türkiye’de ilk elektrikli hafif kamyon satışına da imza atmış oldu.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'nin öncü ticari araç üreticisi Otokar, ATLAS kamyon ailesinin yüzde 100 elektrikli yeni üyesi e-ATLAS’ın ilk satışını yaptı. Otokar, bu satışla Türkiye’deki ilk elektrikli hafif kamyon satışını da gerçekleştirmiş oldu. e-ATLAS, Standart Katı Atık şirketi filosunda, yoğun insan trafiğinin olduğu dar sokaklarda çöp toplama aracı olarak görev alacak.

Sektörde 20 yıla yakın süredir alternatif yakıtlı araçlar alanında önemli başarılara imza attıklarını vurgulayan Otokar Ticari Araçlar Lideri Kerem Erman, “Kamyon ürün ailemize eklediğimiz ve aynı zamanda ilk satışını gerçekleştirdiğimiz e-ATLAS ile başarı hikayemizi bir adım daha ileri taşıyoruz. Türkiye’de satılan ilk elektrikli hafif kamyonun Otokar e-ATLAS olması bizim için ayrıca mutluluk verici. Otokar’ın elektrikli kamyon ailesi yeni modellerle önümüzdeki dönemde büyümeye devam edecek” dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR VE ÇEVRECİ HİZMET

Otokar’ın hafif kamyon segmentindeki başarısını yeni araçlarla pekiştirdiğini belirten Kerem Erman şöyle devam etti; "Otokar ATLAS ile 2013 yılında adım attığımız hafif kamyon segmentinde, sektörün öncelikli tercihleri arasında yer almayı başardık. Geçtiğimiz yıl satılan her beş hafif kamyondan biri ATLAS’tı. Şimdi ailenin yeni üyesi e-ATLAS, kentsel lojistik, ekspres teslimat, soğuk zincir taşımacılığı başta olmak üzere ticarete çevreci bir çözüm sunacak. Farklı sürüş modlarıyla işletmelere daha yüksek verimlilik sağlayacak olan e-ATLAS, sıfır emisyon ve sessiz sürüş özellikleriyle de şehir yaşamına katkı sağlayacak" açıklamasını yaptı.