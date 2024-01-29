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Otokoç Otomotiv, Business Agility Institute tarafından yapılan değerlendirmede “4 Yıldızlı Çevik Organizasyon” sertifikası almaya hak kazandı.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin lider mobilite şirketi Otokoç Otomotiv, çevik dönüşüm sürecini hızlı ve başarılı adımlarla ilerletmeye devam ediyor. Otokoç Otomotiv son olarak şirketlerin çeviklik düzeyini küresel ölçekte değerlendiren bir kuruluş olan Business Agility Institute tarafından yapılan değerlendirmede, “4 Yıldızlı Çevik Organizasyon” sertifikası almaya hak kazandı.

İKİ YILDA BEŞ YILLIK PERFORMANS

Her yıl gerçekleştirilen İş Çevikliği Değerlendirmesi kapsamında şirket, geçen yılın sonuçlarından yola çıkarak geliştirdiği kültür odağındaki aksiyonlarla bu yıl anlamlı bir yükselişe imza attı. 1.800'e yakın çevik kuruluşun katıldığı değerlendirmede “4 Yıldızlı Çevik Organizasyon” sertifikasını aldı. Business Agility Institute tarafından yapılan değerlendirmelere göre pek çok kuruluşun 5 yıldan daha uzun sürede ulaştığı noktaya, 2 yıl gibi bir süre içinde ulaştı. Kuruluşların yüzde 60'tan fazlası sertifika için gerekli standartları karşılayamıyor ve 0-yıldızda kalıyor.

Otokoç Otomotiv Lideri İnan Ekici, konuyla ilgili görüşlerini şu sözlerle dile getirdi: “Hep birlikte elde ettiğimiz bu başarı, 95 yıldır sektöründe öncülük rolü üstlenen Otokoç Otomotiv’in en önemli kültürel değerleri olarak öne çıkan “’içtenlik, şeffaflık, iş birliği, yenilikçilik ve gelişim”in ne kadar içselleştirildiğinin de en somut örneklerinden biri. Çevik bir organizasyon olarak, adanmışlığımızın ve sıkı çalışmamızın da önemli bir göstergesi. Şeffaflıkla kendimizi sık sık değerlendirdiğimiz, iş birliği içinde yürüttüğümüz yolculuğumuzun meyvelerini toplamaya başladık. 2021 yılında içtenlikle başladığımız, “mış gibi yapmayacağız” dediğimiz çevik dönüşüm yolculuğumuzda şirketimiz sadece Türkiye’de değil dünyada da sayılı çevik organizasyonlardan biri oldu. Çevik olgunluğumuz, küresel çapta ölçüm yapan BAI (Business Agility Insitute) tarafından 4 yıldız ile taçlandırıldı. Yeniliğe ve gelişime olan tutkumuzla; çalışma arkadaşlarımıza, müşterilerimize ve paydaşlarımıza değer katmaya tüm enerjimizle ve ilk günkü heyecanımızla devam ediyoruz. Bu bir yolculuk ve biz daha iyi bir Otokoç Otomotiv hayaliyle öğrenmeye ve gelişmeye devam ediyoruz. Çevik dönüşümü, yaşatmak istediğimiz kültüre can veren etkili bir metot olarak görüyoruz. Organizasyona yeni yetkinlikler kazandırmanın önemine inanıyoruz. Tamamen şirketimize özel tasarlanmış gelişim programlarıyla çalışma arkadaşlarımızı destekliyoruz. 2024 yılı sonuna kadar tüm şirketimizi çevik çalışır hale getirmeyi hedefliyoruz. Hangi metodolojide çalışırsak çalışalım bizim için önemli olan ortak bir kültür oluşturmak ve yaşatmak. Kültür ve davranış yaklaşımını dikkate alarak çalışmalarını hazırladığı için BAI’nin sonuçlarını çok önemsiyoruz.’’