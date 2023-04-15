Antalya’da biri kadın 3 kişinin park halindeki otomobili rahat tavırlarla çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık olayı, 2 gün önce saat 02.18’de Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi Kesik Minare Camii önünde meydana geldi. Esnaf Cemil Avaç, Murat 131 Doğan model otomobilini park ettikten sonra evine girdi. Sabah işe gitmek isterken otomobilinin yerinde olmadığını gören Avaç, durumu polise bildirdi. Avaç, kendi imkanlarıyla da çevrede araştırma yapmasına rağmen aracının izine ulaşamadı. Avaç, otomobilinin bulunup biran önce kendisine teslim edilmesini bekliyor.

Otomobilin çalındığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir kadının otomobilin kapısını açıp, bir süre içeride oturduğu, daha sonra yanında yürüyerek ve bisikletle giden 2 kişiyle ileride konuştuğu görüldü. Burada 3 kişi yaklaşık bir dakika konuştuktan sonra kadının ve erkeğin kafasına geçirdikleri kapşonla yeniden otomobile gelip bindiği ve daha sonra elinde malzemeyle üçüncü kişinin de araca bindiği anlar yer aldı. Bir süre daha aracın içinde zaman geçiren 3 kişi, daha sonra otomobili çalıştırarak bölgeden ayrıldı. Hırsızların rahat tavırları ise görüntüleri izleyenlere pes dedirtti.

"Rahat çalışıyorlar"

Otomobilin sahibi Cemil Avaç, akşam işten geldikten sonra aracını her zamanki gibi evinin önüne park ettiğini söyledi. Sabah aracının yerinde olmadığını gördüğünü anlatan Avaç, “Kamera kayıtlarına baktım, bir bayan ve 3 kişi içine biniyor. Çok rahat çalışıyorlar. Burada polislerimize güveniyorum. Aracımı bulacaklardır. Ama nasıl geri gelir bilemiyorum. 1983 model Murat 131 Doğan’dı, aracımız eski ama bakımlıydı. Her gün işe gidip geliyorduk. En iyi araba anahtarı kendimizin olanındır. Bize yetiyordu, inşallah bulunur” dedi.

"Kısa zamanda bulunsun"

Kamera kayıtlarındaki kişileri daha önce de mahallede gördüğünü ifade eden Avaç, “Bu zamana kadar böyle bir şey başıma gelmemişti. Normalde kilitliydi. Ama kapının birinde oynama yapmışlar. Kadın geliyor, arkasından erkekler geliyor ve götürüyorlar. Bizde götürülebilecek yerlere baktık. İnşallah kısa zamanda bulunur aracım” diye konuştu.