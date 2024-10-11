Türkiye'de genellikle yaz aylarında artış gösteren araç satışlarında, bu yıl ağustos ayında beklenmeyen bir düşüş yaşandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ağustosta ticaret satış hacmi genel olarak yıllık %5,3 artış gösterirken, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende satışlarında %1’lik bir azalma oldu. Bu durum, özellikle yaz aylarında yüksek seyreden satış rakamlarına göre dikkat çekici bir düşüş olarak yorumlandı.Duygu DOĞAN / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - TÜİK'in açıkladığı verilere göre, perakende satış hacmi yıllık ,3 artarken, araç satışlarında bu oranın düşmesi otomotiv sektöründe farklı dinamiklerin devreye girdiğini gösteriyor. Ağustos ayında motorlu kara taşıtlarının toptan ticaretinde %3,1’lik bir artış görülse de perakende fiyatlarındaki düşüş piyasadaki durgunluğu işaret ediyor.

Sektör temsilcileri, bu durumu hem ekonomik belirsizliklere hem de kredi koşullarındaki zorluklara bağlıyor. Özellikle faiz oranlarındaki artışlar, krediyle araç alımlarını zorlaştırarak tüketici talebini baskıladı. Araç fiyatlarının hızla yükselmesi de bu dönemde talebin düşmesinde etkili oldu.

"TÜKETİCİLER ARAÇ ALIMLARINDA TEMKİNLİ DAVRANIYOR"

Sektörel uzmanlar ise bu düşüşün birkaç temel sebebi olduğunu belirtiyor. “Ağustos ayında otomotiv satışlarında yaşanan düşüş, özellikle tüketici güven endeksindeki gerilemeyle paralel seyrediyor. Faiz oranlarının yüksek olması ve krediye erişimin zorlaşması, tüketicilerin araç alımlarında temkinli davranmasına neden oluyor. Buna ek olarak, ikinci el araç fiyatlarındaki dalgalanmalar ve yeni araçların tedarik sorunları da piyasada belirsizlik yaratıyor.” ifadelerine yer veriyor.

Ayrıca, gelecek aylarda kampanyaların artması ve faiz oranlarının stabil hale gelmesi durumunda araç satışlarının yeniden yükselişe geçebileceğini öngörüyor. “Kampanyalarla birlikte tüketici talebinin tekrar canlanması mümkün. Ancak bu, büyük ölçüde ekonomik koşullara ve kredi olanaklarına bağlı.” diye ekliyorlar.

Araç satışlarında ağustos ayında yaşanan bu düşüş, sektörde kısa vadede bir durgunluk yaşandığını gösteriyor.