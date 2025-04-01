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CHP’li Gençay: Didim de Özlem Çerçioğlu'nu örnek alıyoruz.

Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Sema Ö ve araçta bulunan Hacer A., Zemzem A., Aynur A., E.A.,A.E.A. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, Jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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