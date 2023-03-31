Afyonkarahisar’ın Dazkırı ilçesinde polis tarafından durdurulan bir otomobilde 2 kilogram 290 gram skunk isimli uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olay, Dazkırı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dinar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Dazkırı Polis Merkezi Amirliği ekipleri karayolunda denetim yaptı. Denetimde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yaptı. Aramada 2 kilogram 290 gram skunk isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayın ardından R.A., isimli şahıs gözaltına alındı.