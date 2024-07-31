Otomobil kullanıcıları arasında, aracın arıza ve periyodik kontrol bakımı için yetkili servise mi özel servise mi yoksa tamirhaneye mi götürülmesi gerektiği konusu tartışılmaya devam ediliyor. Peki neye göre hangi servis türünü tercih etmek gerekiyor?Esmanur GÜLBAHAR / HERKES DUYSUN BURSA (İGFA) - Otomobillerin bakım-onarım süreçlerinin yürütülmesi için hizmet veren organizasyonlar arasında yetkili servis, özel servis ve tamirhane gibi farklı seçenekler yer alıyor. Hangi servis türünün tercih edilmesi gerektiği ise otomobil kullanıcıları tarafından merak ediliyor.

Otomobil servis firması sahibi Sadrettin Şengül, bu servis türlerinin seçiminde dikkat edilmesi gereken hususların otomobilin marka, model ve yaşı olduğunu kaydetti.

OTOMOBİLİN YAŞI, KİLOMETRESİ VE ARIZA DURUMU ÇOK ÖNEMLİ

Her otomobilin yaşına, kilometresine ve arıza durumuna göre yer seçilmesi gerektiğine dikkat çeken Şengül, “Son teknoloji otomobillerin, bakım-onarım ve arıza tespitleri için belirli bir eğitime sahip olunması ve belirli bir teknolojik cihaz ve ekipmanın olması zorunlu hale geldi. Bundan 20-30 sene önce üretilmiş otomobilleri, herhangi bir özel servis ve tamirhaneye götürdüğünüzde yetkili servise yakın derecede bakım ya da arıza tespiti yapabiliyordu. Son 10-15 yılda üretilen otomobillerin hepsi özel programlı bilgisayarlar istiyor. Dolayısıyla bu bilgisayarlar, verilen arıza kodları ile ilgili eğitim ve tecrübeler istiyor.” dedi.

YETKİLİ SERVİS Mİ? ÖZEL SERVİS Mİ?

Şengül, normal bakım için yetkili servis ve özel servis arasında bir tercih yapılması gerekiyorsa ve otomobilde garanti kapsamı içindeyse TS belgeli bir özel servis ile yetkili servis arasında yapılacak tercihin müşteriye kaldığını dile getirdi.

HANGİ SERVİS TÜRÜ DAHA EKONOMİK?

Otomobilin bakımını ekonomik halde çözmek isteyen müşterilere tavsiyeler de veren Sadrettin Şengül, müşterilerin TS belgeli özel servislerde otomobillerinin periyodik bakımını gerçekleştirebileceklerini dile getirdi.

Şengül, “TS belgeli serviste yapılan onarım, bakım ile sağladığınız ekonomik avantaj, ortalama yüzde 30-40’tır. Fakat otomobil yeniyse ve arızası elektriksel ise öncelikle bu otomobille ilgili uzman, markalaşmış ve gerekli ekipmanlara ve teknolojiye sahip bir özel servis tercih edilmeli. Çevrenizde böyle bir özel servis yoksa mutlaka bu otomobilin markasına ait olan yetkili servisi tercih ediyor olmanız hem zaman ekonomik tasarruf sağlayacaktır.” şeklinde konuştu.

YENİ OTOMOBİL ARIZASI İÇİN TAMİRHANEYE GİDİLİRSE NE TÜR SONUÇLAR DOĞABİLİR?

Şengül, son 10 yılda üretilen araçların onarım işlemlerinde, yetkili servis ücretleri pahalı olduğu için tamirhane tercih edildiğinde ve doğru tespit yapılmadığında hem otomobili zamanında alamama ihtimali, hem de sorun bir kerede çözülemediği için daha fazla ücret ödeme ihtimali olduğunu dile getirdi.