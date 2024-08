Ülkemiz yollarında seyir halinde bulunan 15 milyondan fazla otomobilin ömrünü uzatacak yeni formül Motul’den geldi. Dünya’nın en köklü yağ üreticisi Motul, All In One adını verdiği “Hepsi Bir Arada” katkısını Türkiye pazarında satışa sundu.İSTANBUL (İGFA) - Özellikle şehirde yoğun trafikte araç kullanan sürücülerin pratik biçimde otomobillerini koruması ve yakıt tüketimlerini düşürmelerini amaçlayan ürün, yakıt deposuna eklenerek etkisini göstermeye başladı.

Yakıtın oktan sayısını artıran Motul All In One Ultra, 1000 kilometrede yüzde 9 yakıt tasarrufu sağlarken, emisyon oranını da önemli oranda düşürerek sürdürülebilirliğe katkı sağlıyor. Ayrıca motorda ve yakıt sisteminde 6 aylık koruma sağlayarak, ağır bakım gerektirecek önemli arızaların önlenmesine yardımcı oluyor.

Motul Türkiye Teknik Müdürü Ferhat Işık, düzenli kullanımda motorun sürekli olarak fabrikasyon çıkış verilerinde kalmasını sağlayan, tıpkı bir enerji içeceği görevini gören bu etkili ürün, yapılan testlerde ağır bakım gerektirecek büyük arızaları önlediğini ve yakıt tüketimini hissedilir derecede düşürdüğünü gösterdiğini söyledi. Işık, bu formülün gerçekten işe yaradığını belirterek, "Bu etkiler sayesinde emisyon değerleri düşen araçlar, sürdürülebilirliğin de önemli bir parçası oluyor.” dedi.