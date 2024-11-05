OİB verilerine göre Türkiye otomotiv endüstrisinin ekim ihracatı geçen seneye göre yüzde 16,4 artışla 3,6 milyar dolara yükseldi. Türkiye ihracatında yine birinci sırada yer alan sektörün aldığı pay da yüzde 15,2 oldu.BURSA (İGFA) - Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv sektörünün ekim ayı ihracatı geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 16,4 artışla 3 milyar 582 milyon dolara yükseldi. Türkiye ihracatında yine birinci sırada yer alan sektörün aldığı pay da yüzde 15,2 oldu. Yılın ilk 10 ayında da otomotiv endüstrisi ihracatı yüzde 6,5 artarak 30 milyar 511 milyon dolar oldu.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik “Ekim ayında 3,6 milyar dolar ile bugüne kadar aylık bazda ulaşılan en yüksek ihracat rakamına ulaştık. Binek otomobillerde yüzde 31, tedarik sanayinde yüzde 17 artış kaydedildi. Geçen ay Fransa da yüzde 27 ihracat artışı ile Almanya ve Birleşik Krallık’ı geride bırakarak sektörümüzün en fazla ihracat yaptığı ülke oldu. Slovenya’ya yüzde 66, Romanya’ya yüzde 43, İspanya’ya yüzde 42 gibi yüksek oranda artış gerçekleştirildi” dedi.

TEDARİK ENDÜSTRİSİ İHRACATI YÜZDE 17 ARTTI

Geçen ay en büyük ürün grubu olan Tedarik Endüstrisinin ihracatı yüzde 17 artarak 1 milyar 395 milyon dolar oldu. Binek Otomobiller ihracatı yüzde 31 artarak 1 milyar 313 milyon dolar, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 12 azalışla 387 milyon dolar, Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı yüzde 5 artışla 224 milyon dolar ve Çekiciler ihracatı da yüzde 16 azalışla 154 milyon dolar oldu.

Tedarik Endüstrisinde en fazla ihracat yapılan Almanya’ya ihracat yüzde 16 oranında artarken, Fransa’ya yüzde 38, Romanya’ya yüzde 71, İspanya’ya yüzde 72, Fas’a yüzde 36 ihracat artışı yaşandı. Binek otomobillerde önemli pazarlardan Fransa’ya yüzde 37, İtalya’ya yüzde 41, Polonya’ya yüzde 86, Almanya’ya yüzde 21, Slovenya’ya yüzde 197, İspanya’ya yüzde 76 ihracat artışı yaşandı.

Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlarda ise Birleşik Krallık’a yüzde 5, Belçika’ya yüzde 38, İtalya’ya yüzde 51, Almanya’ya yüzde 44 ihracat düşüşleri yaşanırken, İspanya’ya yüzde 37, İrlanda’ya yüzde 31 artış kaydedildi.

Otobüs-Minibüs-Midibüs ürün grubunda ise önemli pazarlardan Fransa’ya yüzde 15, Birleşik Krallık’a yüzde 73 ihracat artışı yaşanırken, Almanya’ya ihracat yüzde 65 geriledi.

FRANSA’YA İHRACAT YÜZDE 27 ARTTI

Geçen ay en fazla ihracat yüzde 27 artışla Fransa’ya yapılırken, ihracat rakamı da 469 milyon dolar oldu. İkinci büyük pazar yüzde 2 artışla 445 milyon dolar ihracat yapılan Almanya olurken, Birleşik Krallık’a ihracat da yüzde 17 artışla 332 milyon dolar olarak kaydedildi. Polonya’ya yüzde 36, Slovenya’ya yüzde 66, İspanya’ya yüzde 42, Belçika’ya yüzde 26, ABD’ye yüzde 12, Romanya’ya yüzde 43, Fas’a yüzde 150 artış yaşanırken, Rusya’ya yüzde 21, Portekiz’e yüzde 40 düşüş oldu.

Ekim ayında Avrupa Birliği ülkelerine yüzde 18 artışla 2 milyar 512 milyon dolar ihracat yapılırken, en büyük ülke grubunun aldığı pay da yüzde 71 olarak gerçekleşti.