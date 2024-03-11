Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) 2024 yılının ilk iki aylık verilerini açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine göre toplam üretim yüzde 8 artarak 241 bin 861 adet olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artan otomobil üretimi ise 151 bin 14 adede ulaştıİSTANBUL (İGFA) - Türkiye otomotiv sanayisine yön veren 13 üyesiyle sektörün çatı kuruluşu konumunda olan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2024 yılının ilk iki ayına ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, yılın ilk iki aylık döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8artışla 241 bin 861 adede yükseldi.

Otomobil üretimi ise yüzde 12’lik artışla 151 bin 14 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 250 bin 886 adedi buldu. Yılın ilk iki ayında ticari araç üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2, ağır ticari araç grubunda ise üretim yüzde 27 yükselirken hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 1 geriledi. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde74olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 74, kamyon grubunda yüzde 94, otobüs-midibüs grubunda yüzde 61ve traktörde yüzde 72seviyesinde gerçekleşti.

İHRACAT YÜZDE 9 ARTIŞLA 6 MİLYAR DOLAR OLDU!

Yılın ilk iki ayında otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 4artarak 164 bin 560 adet olarak gerçekleşti.Bu dönemde otomobil ihracatı da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3, ticari araç ihracatı da yüzde 6 oranında arttı. Traktör ihracatı ise 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 8 geriledi ve 3 bin 147 adet olarak gerçekleşti.Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2024’ün ilk iki aylık döneminde yüzde 14pay ile sektörel ihracat sıralamasında zirvedeki yerini korudu.Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, ilk iki ayda toplam otomotiv ihracatı, 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 6 milyar dolar oldu. Euro bazında ise yüzde 8 artarak 5,5milyar euro olarak gerçekleşti.Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 10oranında artarken, tedarik sanayi ihracatındaki artış oranı ise yüzde 8 oldu.

İÇ PAZARİLK İKİ AYDA 193 BİN ADEDİ AŞTI!

2024’ün ocak-şubat aylarında toplam pazar,bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artarak 193 bin 297 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 52’lik artışla 146 bin 318adede ulaştı. Ticari araç pazarına bakıldığında ise yılın ilk iki ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11, ağır ticari araç pazarında yüzde 20,hafif ticari araç pazarındaise yüzde 10büyüme sağlandı. 2024’ün ocak-şubat ayında, geçen yılın aynı dönemine göre otomobil satışlarındaki ve hafif ticari araç pazarındaki yerli araç payı yüzde 33 olarak gerçekleşti.