Otomotiv endüstrisi Mart ayında gerçekleştirdiği 3,3 milyar dolarlık ihracatla aylık bazda rekor kırdı.BURSA (İGFA) - Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nden (OİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye otomotiv endüstrisinin Mart ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,8 artışla 3,3 milyar dolar oldu.

Türkiye'nin dış satımında ilk sırada yer alan otomotiv endüstrisinin ülke ihracatından aldığı pay da yüzde 13,9 olarak gerçekleşti.

Yılın ilk üç ayında ise otomotiv sektörünün ihracatı yüzde 15,8 artarak 8 milyar 619 milyon dolara ulaştı.

Otomotiv sektörünün en büyük alt ürün grubu olan "tedarik endüstrisi"nin ihracatı geçen ay yüzde 15 artarak 1 milyar 333 milyon dolar oldu.

Ülkeler bazında en büyük pazar olan Almanya'ya mart ayında 475 milyon dolarlık ihracat yapıldı. İkinci büyük pazar Fransa'ya yüzde 97 artışla 434 milyon dolar ve Birleşik Krallık'a yüzde 15 artışla 309 milyon dolar dış satım gerçekleştirildi.

Sektörde, İtalya'ya yüzde 22, İspanya'ya yüzde 46, Polonya'ya yüzde 32, Slovenya'ya yüzde 16, Romanya'ya yüzde 40 ve Rusya'ya yüzde 350 ihracat artışı yaşandı.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, Mart ayında "binek otomobiller" ve "çekiciler" ihracatında yüksek oranlı artışlar olduğunu dikkati çekerek, tarihi rekorun hedefledikleri 34 milyar dolara ulaşmada önemli bir motivasyon olduğunu söyledi.