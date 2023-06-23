Pandeminin endüstriye verdiği zararın derinliği her geçen gün artarken, gelişen üretim ve ürün teknolojileri, otomobilde üretim maliyetinin yükselmesine sebep oluyor.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'de otomobil fiyatlarında yaşanan artışta döviz kurundaki yükseliş ve enflasyon etkili olurken diğer yandan küresel çapta yaşanan fiyat artışı da ciddi bir boyuta ulaştı.

Tüm dünyada 18 milyon araç ile 210 milyar dolar gelir kaybına yol açan çip krizinin etkisiyle, otomobilin üretim maliyetinin sadece 7 yılda yüzde yüzün üzerinde arttığına değinen MOTOR AŞİN CEO’su Saim Aşçı, “Üzerine bir de otomobile karşı patlayan talep, yetersiz arz, vergiler ve düzenlemeler, gelişen teknolojinin maliyeti ortalama 15-25 bin Euro olan otomobili, 2023 yılında 30 bin ile 70 bin Euro seviyesine çıkardı. Tüm bunların etkisi ve yeni kuşağın bakış açısıyla otomobilin mülkiyetinden çok sunduğu hizmete sahiplik, gelecekte daha çok revaçta olacak. Üreticilere ek gelir sağlayacak bazı donanım kiralama modelleri de bunun sinyallerini veriyor" diye konuştu.