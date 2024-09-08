Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Akıllı Ulaşım Sistemleri teknolojisi ile donatılmış Yavuz Sultan Selim Köprüsü Kuzey Çevre Otoyolu'nda şehir dışı lojistik merkezleri arasında sürücüsüz lojistiğe imkân tanıyacak Ford Trucks'ın Seviye-4 Otoyol Pilotu Teknolojisine sahip otonom kamyonunu test etti.İSTANBUL (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, otoyol kullanıcılarının güvenliğinin sağlanması amacıyla tamamen Akıllı Ulaşım Sistemleri teknolojisi ile donatılmış Yavuz Sultan Selim Köprüsü Kuzey Çevre Otoyolunda şehir dışı lojistik merkezleri arasında sürücüsüz lojistiğe imkân tanıyacak Ford Trucksın Seviye-4 Otoyol Pilotu Teknolojisine sahip otonom kamyonunun test sürüşünü gerçekleştirdi.

Bakan Uraloğlu, hem kamyonun otonom sürüş performansını hem de akıllı ulaşım sistemleriyle donanmış olan trafiğe kapalı olan bu alanın otonom araçlarla olan uyumunu gözlemlediklerini söyledi.

YERLİ VE MİLLİ ARACIMIZ TOGGU FOSİL YAKITLI MOTORLAR OLMADAN SADECE ELEKTRİKLİ OLARAK ÜRETİYORUZ

Bakan Uraloğlu, araç sayısının hızla artmasıyla birlikte oluşan trafik sıkışıklığı ve artan karbon emisyonuyla oluşan çevre bilincinin otomotiv üreticilerini yeni arayışlara ittiğini kaydederek, "Akıllı ulaşım sistemleri ile başlayan bu süreç otonom araç teknolojileriyle devam etmektedir. Daha çevreci teknolojiler üzerine araştırmalar da hız kazanmıştır. Bilindiği üzere, Avrupa Birliğinin 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi bulunmakta ve 2035 yılından itibaren benzinli ve dizel araç satışlarının yasaklanması planlanmaktadır. Ülkemizin de Paris Antlaşmasına taraf olması ile birlikte 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi ve Yeşil Kalkınması Politikası doğrultusunda kısa, orta ve uzun vadeli stratejik hedef ve eylemlerimiz için çalışmalar başlamıştır." dedi.

Elektrikli ve otonom teknolojilerle donatılmaya başlanan akıllı araçların kullanılmaya başlandığını kaydeden Uraloğlu, "2035'te her iki araçtan birinin elektrikli olacağının öngörüldüğünü belirterek, Bu noktada bizler de ülkemizin ürettiği yerli ve milli aracımız TOGG'u fosil yakıtlı motorlar olmadan sadece elektrikli olarak üretiyoruz. Artık elektrikli ve otonom araçlar hayatımızın bir gerçeği Bu gerçekten hareketle tüm yatırımlarımızın odağına mobilite, dijitalleşme ve çevreye duyarlılığı yerleştiriyoruz. Çünkü otonom araçların optimum düzeyde çalışabilmesi için onlara uygun olarak yolların da akıllı ulaşım sistemleriyle donatılmış akıllı yollar olması gerekiyor. Böylece Otonom Araç Motivasyonlarında lojistik firmalarına toplamda yüzde 40lara varan tasarruf sağlanarak tüketiciye yansıtılacak maliyetler de azalıyor." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, tüm ulaşım modlarında mevcut yol kapasitelerini etkin kullanarak; seyahat sürelerini azaltmak, trafik güvenliğini arttırmak ve enerji verimliliği sağlayarak ülke ekonomisine katkı sağlamak için akıllı ulaşım sistemlerini yaygınlaştırdıklarını belirtti.

Araçların birbirleri ve çevreleriyle veri transferi sağladığı otonom sürüş sistemleri için de mevzuat oluşturduklarını belirten Bakan Uraloğlu, "Projelerimizi teknolojideki gelişme ve güncel trendleri dikkate alarak gerçekleştiriyoruz. Son yıllarda inşa ettiğimiz; İstanbul-İzmir Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu, Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu, Ankara-Niğde Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibi dev projelerimizi zaten ulaşımda aklın yolu dediğimiz akıllı ulaşım sistemleri ile donatarak hizmete sunduk" dedi.

Bakan Uraloğlu, Kuzey Çevre Otoyolunda, 46 adet değişken mesajlı işaret levhası, 220 adet trafik hizmetleri sistemi, 211 adet kapalı devre televizyon CCTV kamerası, 175 adet olay algılama kamerası, 37 adet trafik sensör sistemi, 118 adet YSS Köprüsü yapı sağlığı izleme sensörü, 126 adet S.O.S yardım telefonu, 12 meteoroloji istasyonu bulunduğunu belirtti. Uraloğlu, Son teknolojik akıllı ulaşım sistemleriyle donattığımız trafiğe kapalı olan bu alanımız; otonom teknolojileri üzerine AR-GE çalışmaları yapan teknoloji ve otomotiv şirketleri için çok önemli bir test merkezine de dönüşmüştür. şeklinde konuştu.

Türkiyen'in Akıllı Ulaşım Sistemleriyle tanışmasının ilk olarak elektronik ücret ödeme sistemleriyle başladığını anımsatan Uraloğlu, Türkiye karayolu ağında, otoyol ve köprülerde ilk olarak 1999 yılında OGS uygulanmaya başladı.