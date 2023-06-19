İlkadım İlçesi Çiftlik ve Gazi mekanik katlı otopark projelerinin inşaatları hızla sürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, iki projenin tamamlanmasıyla bölgede parklanma konusunda yaşanan problemin ortadan kalkacağını söyledi.SAMSUN (İGFA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kent içi trafiği rahatlatmak ve otopark kapasitesini yükseltmek amacıyla İlkadım ilçesinde Çiftlik ve Gazi mekanik katkı otopark inşaatları devam ediyor. Mekanik Katlı Otoparklar 19 Mayıs Mahallesi'nde 104, Rasathane Mahallesi’nde ise 169 araç kapasiteli olarak yapılacak. İnşaat çalışmaları kapsamında şu anda Rasathane Mahallesi'nde kazı işleri, kuşak kiriş ve ankraj imalatı devam ediyor. 19 Mayıs Mahallesi'nde ise proje için gerekli sondaj çalışmaları yapıldı. Otoparkların inşaatının da yılsonunda bitirilmesi planlanıyor. Büyükşehir Belediyesi, yeni mekanik katlı otoparklarla park sorununa neşter vururken üst kısmına yapacağı meydanlarla da vatandaşlara yeni yaşam alanları kazandırıyor.

‘İNŞAATLARI HIZLA TAMAMLANACAK’

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, üst kısmında meydan, çocuk oyun alanı, dükkan ve kafe gibi alanların yer alacağı mekanik katlı otopark projelerinin inşaatının hızla devam ettiğini belirterek “Son teknolojiyi kullanarak yaptığımız yeni yatırımlarla otopark sorununa yönelik kalıcı çözümler ortaya koyuyoruz. İlkadım ilçemizde inşaatı devam eden iki proje ile o bölge için bu soruna neşter vurmuş olduk. Projelerin tamamlanmasıyla bölgede parklanma konusunda yaşanan problem ortadan kalkacak. İki otopark projesi de bittiğinde tamamen mekanik bir sistem ile hız-enerji verimliliği yüksek yazılımla vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Otoparkların üst kısımları ise meydan olacak. Otopark kapasitesini artırırken biryandan da bölge içinde yeni yaşam alanları oluşturuyoruz” dedi.

‘OTOPARKLAR ÇÖZÜM OLUR’

Vatandaşlar da iki otopark projesinin yapımını merakla takip ediyor. Samsun için yeni otoparkların yapılmasının çok önemli olduğunu söyleyen Yüksel Yalçın, "Otopark yapılması trafikte yaşanan bu soruna büyük çözüm olur. Konuştuğum herkes de projeden memnun. Büyükşehir Belediye Başkanımız çok önemli projelere imza atıyor. Yakından takip ediyoruz. Yaptığı tüm işlerde başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

‘BÜYÜKŞEHİR SORUNA NEŞTER VURDU’

Kentte en önemli ihtiyaçlardan birisinin otopark kapasitesinin artırılması olduğunu dile getiren Mehmet Ali Kaya ise "Yapılan bu çalışmalar soruna bir anlamda çözüm olur. Ben de araç kullanıyorum ve park sıkıntısı yüzünden zorlanıyorum. Çalışma güzel olacak. Belediyemize bu soruna neşter vurduğu için teşekkür ediyorum" diye konuştu.