14 Mayıs seçimlerine katılacak siyasi partiler milletveki aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na sunması ardından oy pusulasındaki 32 parti sayısı 26'ya düştü. CHP listelerinden seçime giren Gelecek, DEVA, Demokrat Parti ve Saadet Partisi ile 2 parti liste vermediği için pusulada olmayacak.ANKARA (İGFA) - Partiler listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti, 14 Mayıs'ta seçmenin önüne gelecek oy pusulası yeniden şekillendi. Çekilen kurada pusulanın ilk iki sırasında yer alan Yeni Türkiye Partisi ve Türkiye Değişim Partisi liste vermediği için pusuladan çıkarıldı.

MİLLET İTTİFAKI PUSULADA 2 PARTİ OLARAK YER ALACAK

Millet İttifakı bileşenlerinden Gelecek, Deva, Demokrat Parti ve Saadet Partisi'de seçime CHP listelerinden girdiği için pusulada yer almayacak.

Böylece pusuladaki siyasi parti sayısı 32'den 26'ya düştü. 26 siyasi partinin aday listeleri YSK tarafından incelenecek.

KESİN LİSTELER 19 NİSAN'DA AÇIKLANACAK

YSK, 11 Nisan Salı gününe kadar eksikliği bulunan siyasi partilere bildirimde bulunabilecek.

15 Nisan'da geçici aday listeleri ilan edilecek ve itiraz süreci başlayacak. YSK itirazları değerlendirecek ve 19 Nisan'da kesin listelerini açıklayacak.