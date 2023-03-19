Oy ve Ötesi Derneği, düzenlediği basın toplantısında 2023 seçimleri kapsamında yürüteceği eğitim ve gönüllü müşahit organizasyonu faaliyetlerini kamuoyuna açıkladı.İSTANBUL (İGFA) - Bugüne kadar sekiz farklı seçimde sandıklardan sonuç tutanak verilerini toplayıp, resmi sonuçlarla karşılaştıran ve analizlerini kamuoyu ile paylaşan Oy ve Ötesi Derneği, 2023 seçimlerinde de sürece ve seçim gününe yönelik eğitimler, gönüllü sandık müşahitliği organizasyonu ve optik karakter tanıma teknolojili mobil uygulamaları üzerinden sandık verisi sağlama faaliyetleri yürütecek.

Türkiye'de katılımcı demokrasi bilincinin yerleşmesi için faaliyet gösteren ve kurulduğu 2014 yılından bu yana yerel ve genel seçimlerle birlikte toplamda 8 seçimde görev yapan Oy ve Ötesi Derneği, Impact Hub'da, KONDA Araştırma Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Ağırdır'ın da katılım gösterdiği bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Yenilenen gönüllü kayıt sistemini tanıtan Oy ve Ötesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ertim Orkun ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hande Turan, 2023 seçimleri kapsamında gerçekleştirilecek eğitim ve gönüllü müşahit organizasyonu faaliyetleri hakkında bilgiler paylaştı.

Seçim takviminin açıklanmasıyla birlikte çalışmalarına hız verdiklerini aktaran Oy ve Ötesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ertim Orkun, 2023 Genel Seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde yürütecekleri faaliyetlere ilişkin şunları kaydetti:

“Önümüzdeki sürece gençlerin katılımına çok önem veriyoruz. Bize katılıp gönüllü olmalarını, bunu demokrasiyi birinci elden deneyimlemek için bir fırsat olarak görmelerini istiyoruz. Ayrıca bu seçimler için yenilediğimiz yazılım altyapımız var. Mobil uygulamamızda bu sene ilk kez kullanacağımız OCR teknolojisi ile bize ulaştırılacak tutanak görüntülerini çok daha hızlı doğrulama şansına sahip olacağız. Herkes bu mobil uygulama sayesinde bize veri ulaştırabilir, oluşturacağımız referans veri tabanına destek sağlayabilir. Bu seçimde 100 bin Oy ve Ötesi gönüllüsünün desteğiyle Türkiye'deki tüm seçim sandıklarından veri toplamayı hedefliyoruz.”

50 BÜYÜKŞEHİR'DE EĞİTİM DÜZENLEYECEK

Oy ve Ötesi Derneği, Türkiye'nin 50 büyük şehirde seçim kuralları, gönüllü sandık müşahitliği ve tutanak verisi toplama süreçlerine dair güncel bilgileri kapsayan eğitimler vermeye hazırlanıyor. Nisan ayında başlayacak eğitimler ön müracaat ve kayıt gerekmeksizin tüm vatandaşların katılımına açık olacak.

Nisan 2022'de yenilenen seçim kanunu gönüllü sandık müşahitliğine ilişkin bir değişiklik içermiyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının seçim sürecini doğrudan izlemeleri anayasal bir hak olarak tanımlanıyor. Sandık bölgesinde bulunmak isteyen tüm müşahitlerin sandık müşahitliği kartlarını edinmesi gerekecek.

DEPREM BÖLGESİNE ÖZEL MODELLEME YAPILACAK

Oy ve Ötesi Derneği, Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen deprem felaketinden etkilenen seçim bölgelerine özel bir çalışma yapacak. Dernek halihazırda deprem bölgesinde oluşacak sandıklarda bulunabilecek gerçek kişi sayılarını tahmin edebilecek matematiksel modellemeler üzerine çalışıyor. İlgili sandıklardaki oy verme süreçlerini takip etmek adına özel gönüllü organizasyonlar yapılacak.

İLK KEZ OCR TABANLI TUTANAK UYGULAMASI KULLANILACAK

2023 seçimlerinde teknolojiden daha fazla faydalanmayı hedefleyen Oy ve Ötesi Derneği, dijital tabanlı uygulamalarla saha ekipleri ile gönüllüler arasındaki bağlantıları güçlendirecek. Oy ve Ötesi Derneği, Optik Karakter Tanıma (OCR) teknolojisi ile donatılmış bir mobil tutanak okuma uygulamasını Nisan ayında gönüllülerin kullanımına sunacak. Buna göre metin görüntülerini makine tarafından okunabilen bir metin formatına dönüştüren OCR teknolojisi ile fotoğrafı çekilen sandık tutanaklarının verileri otomatik olarak sayısal hale getirilecek. Bu yöntemle sahadan gelen sandık verileri daha hızlı işlenebilecek.

Tutanak verileri resmi sonuçlarla karşılaştırılacak