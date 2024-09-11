OYAK Çimento Denizli’deki tesisinde kireç üretimine başladı. Tesiste inşaat başta olmak üzere kimya, endüstri, ziraat ve çevre koruma gibi pek çok alanda kullanılabilen sönmüş kalsiyum kireci CL 80-S’nin yanı sıra sönmemiş kalsiyum kireci CL 80-Q ve CL-90 Q ürünleri üretilecek.DENİZLİ (İGFA) - Türkiye’nin yedi bölgesinin yanı sıra Portekiz, Yeşil Burun Adaları ve Afrika’da faaliyet gösteren OYAK Çimento, yeni kireç ürünleri ile ürün portföyünü genişletmeye devam ediyor. OYAK Çimento Denizli’de bulunan tesisinde ilk etapta sönmüş ve sönmemiş kalsiyum kireçlerinin üretimine başladı.

Tesiste 0 sönmüş kalsiyum kirecinden üretilen ‘CL 80-S ürünü’, inşaat sektöründe ve inşaat malzemesi üretiminde, kimya ve ilaç sanayiinde, endüstriyel proseslerde, ziraatta ve çevre korumada geniş bir kullanım alanı sunuyor.

Sönmemiş kireç ürünleri CL 80-Q ve CL 90-Q kimya ve demir-çelik sanayiinde, demir dışı metal sanayiinde, zirai gıda malzemelerinde, endüstriyel proseslerde, inşaat sektöründe ve çevre korumada kullanılabiliyor.

OYAK Çimento, 2024 yılının Mart ayında gerçekleşen satış sonrası ana hissedarı olan TCC Group Holdings’in “Yeşil yeni altındır” sloganı ile sürdürülebilirlik alanında da önemli projelere imza atıyor. Türkiye’nin ‘Net-Zero’ (Net Sıfır) taahhüdü veren ilk çimento şirketi konumunda olan OYAK Çimento; ABD, Brezilya, Romanya ve Fas’ın da aralarında bulunduğu 85 ülkeye ihracat gerçekleştirirken, üretim süreçleri ve nihai ürünlerinde karbon emisyonunu azaltan projeleriyle sektörüne örnek oluşturuyor. Dünyada çimento, hazır beton, agrega üretimi alanlarında faaliyet gösteren OYAK Çimento ayrıca, düşük karbon ayak izine sahip kalsine kil teknolojisi ile sektörüne küresel çapta öncülük ediyor.