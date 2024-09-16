OYAK Çimento tarafından hayata geçirilen Renkli Yaka Projesi kapsamında Mardin Yeşilli Dereyanı ilk ve ortaokulu yenilendi.MARDİN (İGFA) - OYAK Çimento, sosyal sorumluluk anlayışını güçlendirme vizyonuyla başlattığı "Renkli Yaka" projesi kapsamında Mardin Yeşilli Dereyanı İlk ve Ortaokulu'nu yenileyerek çocukların eğitim ortamlarını iyileştirdi.

Proje, OYAK Çimento'nun fabrikalarının bulunduğu bölgelerdeki topluluklara yönelik sosyal fayda sağlama hedefiyle başlatıldı. Fabrikalardaki çalışanlardan oluşan "Renkli Yaka" ekipleri, gönüllülük ve sosyal sorumluluk faaliyetleriyle yerel topluluklara destek olmayı amaçlıyor.

PİLOT UYGULAMA BOLU’DA BAŞLADI

Renkli Yaka Projesi'nin ilk adımı, geçtiğimiz haziran ayında Bolu-Çimento Çaydurt İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikle atıldı. OYAK Çimento Bolu Fabrikası çalışanlarından oluşan Renkli Yaka ekibi, çocuklar için dans atölyeleri, oyunlar ve yüz boyama etkinlikleri düzenleyerek keyifli bir gün yaşattılar. Ayrıca, çocuklara puzzle ve çevre odaklı boyama setlerinden oluşan karne hediyeleri verildi.

MARDİN’DE OKUL YENİLEME ÇALIŞMALARI: ÇOCUKLARIN GELECEĞİ İÇİN RENKLİ BİR DOKUNUŞ

Mardin'deki Yeşilli Dereyanı İlk/Ortaokulu yenileme çalışmaları ise, OYAK Çimento Mardin Fabrikası'nda çalışan gönüllüler tarafından geçtiğimiz ağustos ayında gerçekleştirildi. Okulun altyapısı tamamen yenilenerek duvarlar renklendirildi, sınıf malzemeleri ve yeni okul dönemi için çanta ve kırtasiye setleri sağlandı.

Renkli Yaka Projesi kapsamında, Bolu'da gerçekleştirilen etkinliklerin ilerleyen haftalarda Mardin'deki öğrencilerle tekrarlanması planlanıyor.

Çevre ve Diğer Alanlarda Yeni Projeler

Projenin mevcut fazında ağırlıklı olarak çocuklara yönelik faaliyetler gerçekleştirilmekle birlikte, gelecekte çevre ve diğer sosyal alanlarda yeni projelerin hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu projelerle, OYAK Çimento çalışanlarının sosyal sorumluluk bilincini artırmayı, farklı departmanlardan gelen çalışanları bir araya getirerek ekip ruhunun güçlendirilmesi amaçlanıyor.