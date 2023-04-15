Antalya’da durdurdukları ticari taksinin şoförünün cebinden oyalamak suretiyle yaklaşık 7 bin TL civarında para çaldıkları belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

Kepez ilçesi Altınova Orta Mahalle Altınova Bulvarı üzerinde ilerleyen ticari araç sürücüsü F.Ç., aracına binen 3 kişi tarafından cebindeki paraların oyalanmak suretiyle çalınması üzerine polise başvurdu. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada, şüphelilerin F.Ç.’ye el kaldırarak aracını durdurdukları daha sonra bir şüphelinin sürücüyü oyaladığı, diğer şüphelinin ise pantolon cebinde bulunan parayı çalıp başka bir araçla gittiklerini tespit etti. Kimlikleri tespit edilen S.Y., G.K. ile C.Ç. Alanya ilçesinde yakalandı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.