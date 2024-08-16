İnegöl Belediyesi Türk Müziği Korosu, Oylat Kaplıcalarında açık alanda düzenlediği muhteşem konserle Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen misafirlere unutulmaz bir gece yaşattı.BURSA (İGFA) - İnegöl’ün incisi, turizmin ve şifanın merkezi Oylat Kaplıcalarında ülkenin dört bir yanından gelen misafirler için özel bir gece düzenlendi. Oylat Kaplıcaları İşletmeleri AŞ’nin organizasyonuyla, İnegöl Belediyesi Türk Müziği Korosu ülkenin dört bir yanından gelen misafirlerle buluştu.

OYLAT’TA TÜRK SANAT MÜZİĞİ RESİTALİ

Oylat Kaplıcaları meydanında Çağlayan Otel önünde kurulan sahnede, açık havada Türk Sanat Müziği keyfi yaşandı. Şef Diler Yalaza yönetimindeki koro, icrası ile farklı şehirlerden Oylat’a gelen misafirlere Türk Sanat Müziği resitali sundu. Konsere Oylat Kaplıcaları misafirlerinin yanı sıra İnegöl ve Bursa’dan da izleyiciler katıldı. Bursa Zeki Müren Kültür ve Sanat Derneği Yönetimi ile koro mensuplarının da dinleyici olarak yer aldığı etkinlikte, İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar da İnegöl Belediyesi Türk Müziği Korosunu yalnız bırakmadı.

Koro ve solo eserlerle Türk Sanat Müziğinin en nadide şarkılarıyla süslenen Oylat gecesi hem misafirler hem de Oylat sakinleri için unutulmaz bir anı oldu. Konser sonunda sahneye gelen Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dündar, şehir dışından gelen misafirlere hoş geldiniz dileklerini ileterek koroyu da muhteşem performansından dolayı tebrik etti. Gecenin sonunda Başkan Yardımcısı Dündar, İnegöllü TRT sanatçısı Rüstem Avcı, Bursa Zeki Müren Kültür ve Sanat Derneği mensupları ile koro, son şarkıyı birlikte seslendirerek final yaptı.