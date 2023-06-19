Özgün, Murat Dalkılıç, Bengü gibi isimlere verdiği hit şarkılarla tanınan başarılı müzisyen Oytun Karabacak, yine sözü ve müziği kendisine ait “Çin Gibi” isimli şarkısıyla sürpriz bir isimle karşımıza çıktı.İSTANBUL (İGFA) - "Bu Kadar mı Zor", "Senden İbaret" ve "İyiyim Diyemem" şarkılarında çalışan Özgün ve Oytun Karanacak bu kez sıcak bir yaz şarkısında buluşuyor.

Yazı henüz hissetmeye başlamışken içimizi kıpır kıpır edecek bir çalışmayı paylaşan Oytun Karanacak ve Özgün şarkının hem video klibinde hem kapak fotoğrafında yaz aylarının çağrıştıran bir mekan tercih etti.

Son dönemin popüler alternatif pop gruplarından Zemin Kat'ın da tüm şarkılarında imzası bulunan Oytun Karanacak’ın Özgün’le bu kez bir düet projesinde buluştuğu şarkısı “Çin Gibi” Wovie etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlandı.

Sözü ve müziği Oytun Karanacak imzası olan ve farklı sözleriyle dikkat çeken "Çin Gibi" son yaşadığı ilişki sonrasında kendisine aşk yasağı koyan bir adamın hikayesini anlatıyor.