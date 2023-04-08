Erzincan doğumlu olan Arda Güneş 16 yaşında İstanbul’a geldiğinde ilk işi hayalindeki ve gönlünde yatan işler için adım atmak oldu.İSTANBUL (İGFA) - Oyunculuk dersleri alan ve sonrasında sektöre güzel bir giriş yapan Arda Güneş, Arka Sokaklar, Yargı, Emanet, Sevda Kuşun Kanadında isimli televizyon dizilerinde farklı karakterlere hayat vererek rüştünü ispatladı.

Oyunculuk sektöründe kendini gösteren Arda Güneş aynı başarıyı müzik dünyasında yakalamak istiyor. “Her Şey Yalan” isimli 3. Teklisini çıkaran Arda Güneş, pop müzik yaptığını ama bu diğerlerinden farklı benim pop anlayışım başka kendime özgü ifadesinde bulundu.

Söz ve müziği Arda Güneş imzası taşıyan “Her Şey Yalan” isimli eserin aranjörlüğünü Tolga Kaser yaptı. Müzik dünyasında oyunculuk yeteneğinden faydalandığını ifade eden Arda Güneş “ Ben şarkıcıyı oynuyorum, her meslekte yeniler iyileri örnek alır ve yolundan gider, yaşadığımız hayatta hepimiz oynuyoruz, oyunculuk yaşamın ta kendisi, oyunculuk konusunda başarılı olan her meslek sahibini kısa bir analiz sonrası oynar ve bir usta gibi yoluna devam eder” dedi. Başarılı oyuncu ve müzisyen Arda Güneş, iki işini iç içe yürütmenin yolunu bulmuş ender kişilerden biri olarak yoluna devam ediyor.