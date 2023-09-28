Özbekistan havaalanı yakınındaki depo patlaması çok sayıda yaralanmaya neden oldu.ANKARA (İGFA) - Orta Asya ülkesindeki yetkililere göre, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'teki havaalanı yakınında bulunan bir depoda gece boyunca meydana gelen patlamada çok sayıda yaralanma meydana geldi .

Yetkililer yaptıkları açıklamada, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'teki havaalanı yakınındaki bir depoda gece boyunca meydana gelen patlamanın çok sayıda yaralanmaya yol açtığını kaydetti.

Acil Durumlar Bakanlığı'ndan bir sözcü AFP'ye verdiği demeçte, daha önce patlamanın güçlü bir yıldırım düşmesine bağlı olduğunu söyleyerek, "Bir patlama oldu, ardından yangın çıktı ve hala yanıyor" dedi. Sağlık Bakanlığı Telegram'da, "yangında ve çevredeki apartmanlarda yaralananlara acil tıbbi bakım sağlandığını" söyledi.

Şu ana kadar "ciddi bir yaralanmanın bulunmadığı" ifade edilen raporda, patlamanın yıldırımdan kaynaklandığı da belirtildi.

Sağlık bakanlığı, yangının havaalanı bölgesindeki bir depoda çıktığını söyledi.

Özbek Ulusal Haber Ajansı UZa'ya göre ülkenin en büyük havaalanı normal şekilde çalışıyor.

Olay yerindeki bir AFP gazetecisi, patlamanın çevredeki çok sayıda evin camlarını patlattığını ve içlerine zarar verdiğini, ambulansların ise yaralıları tahliye etmek için çalıştığını gördüğünü duyurdu.

Sosyal medyada dolaşan videolarda ise gece gökyüzüne yükselen bir alev ve duman sütunu görülüyor.