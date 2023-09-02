Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği(ASKON) Kayseri Başkan Yardımcısı Serkan Özcan, Özbekistan’ın bağımsızlık günü nedeniyle açıklamada bulundu.Mehmet UZEL(KAYSERİ İGFA)

ASKON Kayseri Başkan Yardımcısı Serkan Özcan, “Özbekistan, eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) dağılma sürecine girmesi üzerine, 31 Ağustos 1991'de bağımsızlığını ilan etti. ‘Özbekistan'ın Devlet Bağımsızlığı Yasası’nı kabul ederek 1 Eylül'ün Bağımsızlık Günü olarak kutlanmasını kararlaştırdı. Yüzyıllardır geleceğe büyük bir umut ve güvenle bakan, her zaman sabırla yaşayan Özbekistan halkı, bağımsız devlet kurarak büyük bir hayalini gerçekleştirdi. Bu sene Özbekistan, bağımsızlığının 32'inci yılını kutluyor. ASKON Kayseri olarak Özbekistan Cumhuriyeti’ni ve kardeşlerimizi en içten dileklerimizle tebrik ederiz. Türkiye, 16 Aralık 1991 tarihinde Özbekistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olmuştu. Aradan geçen dönemde karşılıklı iletişim devam etti. Bu süreçte büyükelçilikler önemli işlere imza attı. Büyük bir gönüllülük ile çalışmalar yapıldığına şahit olduk. Bu vesile ile Özbekistan Türkiye arasındaki ticaret hacmi büyüyor. Kayseri özelinde de dönem dönem değişmekle beraber %9.5 seviyesinde ticari bir artış mevcut. Önümüzdeki süreçte de ilişkilerin daha ileri bir seviyeye ulaşacağını umuyorum.” açıklamasında bulundu.

Serkan Özcan, “Sovyet döneminde adeta pamuk deposu olan Özbekistan, bağımsızlığını kazanmasının ardından tarıma dayalı ekonomiden vazgeçerek ekonomiyi çeşitlendirdi. Bu çerçevede, sahip olduğu potansiyeli kullanmak amacıyla tekstil sektörünü geliştirmeye başlayan Özbekistan, pamuk ihraç eden bir ülke olmaktan vazgeçerek her sektörde önemli yatırımlar yaptı. Özbekistan hükümetinin son yıllarda izlediği açıklık politikası, yatırım ortamı ve turizm sektörünü geliştirmeye yönelik atılan adımlar sonucunda ülkedeki yatırım hacmi de önemli ölçüde arttı. Türkiye’den de hem yatırımlar yapıldı hem ticari anlaşmalar başarı ile yürütüldü. Bu vesileyle bir kez daha tebriklerimi sunar, Özbekistan’ın bölgesinde ve ötesinde ilerlemeye ve itici güç olmaya devam edeceğine olan inancımız sonsuzdur.” ifadelerini kullandı.