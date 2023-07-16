Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, sosyal medya platformu Twitter üzerinden sahte hesaplarla Suriyeliler hakkında yayılan ve provokasyon amaçlayan yalan haberlerle ilgili açıklama yaptı.ANKARA (İGFA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, son günlerde bazı hesaplardan sahte Suriyeliler tarafından işlenmiş cinayet, tecavüz haberleri yayıldığına dikkati çekerek, "Bu haberler yayınlanır yayınlanmaz ilgili emniyet birimleri ile Zafer Partisi yetkilileri temasa geçiyor. Haberlerin yalan olduğu ortaya çıkıyor. Aşağıda görsellerini verdiğim sosyal medya paylaşımları da provokasyon amaçlıdır. Bunlar ile ilgili suç duyurusunda bulunacağız" diye konuştu.

İşgalcilerden kaynaklandığı ifade edilen suçları Zafer Partisi resmi hesapları teyit etmeden itibar edilmemesi gerektiğini belirten Özdağ, "Önümüzdeki günlerde Suriyeli çeteler üzerinden yeni provokasyon girişimlerindeki olabileceğine dair teyitsiz duyumlarımız da var. Hiçbir Zafer Partili yapılan provokasyonların tuzağına düşmeyecektir. Sevgili Türk halkı sağduyusu ile polis ve jandarmanın görevini yapmasını beklemelidir" dedi.