Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerine sosyal medya hesaplarından cevap verdi.ANKARA (İGFA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, "Erdoğan, Kayseri’deki olaylardan muhalefetin kullandığı dili sorumlu tutmuş. Diğer muhalefet partilerinin bu konuda pek konuşmadıklarını göz önünde tutarsak kastının Zafer Partisi olduğunu anlamak zor değil" dedi.

"13 milyonu aşan sığınmacı/kaçağın ülkeye girmesine izin vereceksin, onlara ayrıcalıklı muamele edeceksin, ekonomik kriz derinleşirken tepkinin artacağını bilmene rağmen önlem almayacaksın ve şımarttığın Suriyeliler, Türk polisine tacizciyi vermek istemeyip direnince çileden çıkan mahalle halkının ve Kayserililerin tepkisinin nedeni Zafer Partisi’nin kullandığı dil olacak" diyen Özdağ, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Zafer Partisi ilk günden bu yana ve bugün hala Kayseri’de sahada yaşanan tahrikler karşısındaki en önemli engelleyici güçtür. Ortamı itina ile hazırlarsanız elbet istismar edecek FETÖ vs. dahil iç ve dış mihraklar olacaktır. Bakın, 3 gündür Suriye rejimi ile ilişkileri iyileştirmek için Suriye ile yeni sınır kapısı açmanız üzerine Türk tırları ve tesislerine, sizin yıllardır beslediğiniz gruplar saldırıyorlar. El Bab’daki saldırılar bununla ilgili idi. Keza sizin Suriye’de Esat ile görüşme sürecini başlatabileceğiniz açıklaması ve Gaziantep’ten kaçak Suriyelilerin geri yollanması bu saldırıları tetikledi. Bu durum bu grupların Türkiye’nin Suriye politikasını nasıl rehin aldıklarını gösteriyor. Özetle olayların sorumlusu yanlış Suriye politikanızdır. Başka yerde aramayın"