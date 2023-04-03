İzmir Aile Sağlığı çalışanları Derneği (İzased) Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Gül Özdemir yaptığı konuşmada sağlık çalışanlarının destek ve teşvik ek ödemelerinde yaşadıkları mağduriyeti anlattı. Aile Sağlığı merkezlerinde çalışan sağlık çalışanlarının destek ve ek ödeme adaletsizliğinin giderilmesini isteyen Ayşe Gül Özdemir, 39 bin aile sağlığı çalışanının haksızlığa uğradığını ifade etti. İzased Yönetim Kurulu Başkanı Ebe Ayşe Gül Özdemir, şunları kaydetti:

“Sayın Cumhurbaşkanımız Nisan 2022’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde sağlık çalışanları için düzenlenen iftar yemeğinde “Sağlık çalışanlarının mali haklarıyla ilgili iyileştirmeler yapılacaktır. İlgili bakanlıklarımız ve kurumlarımız oldukça kapsamlı hazırlık gerektiren mali iyileştirmeler konusunu çalışıyor“ şeklinde müjde vermiştir.

Sağlık Bakanlığımız değişim ve güncelleme adı altında Ağustos 2022’de ''Beyaz Reform'' adı ile sağlıkta değişim dönüşüm programı başlatmış ve Aile Hekimliği çalışanları için ''DESTEK VE TEŞVİK'' ödeme yönetmeliği yayınlanmıştır. Ancak sizlerin de gördüğü gibi, maalesef 39 bin Aile Sağlığı Çalışanı yok sayılmıştır.

Sağlık Bakanlığımızın ve Cumhurbaşkanımızın övgüyle bahsettiği, bağışıklama hizmetlerindeki başarının bizlere ait olduğu tarafınızdan da biliniyor olmasına rağmen, ''Teşvik Ödemesi'' Aile hekimleri’ne yüzde 41, Aile Sağlığı Çalışanları’na yüzde 3 olarak belirlenmiş, ''Destek ödemesi'' ise kıstas olmaksızın Aile Hekimine 6800 TL Aile Sağlığı Çalışanına 488 TL verilmiştir.

Altı aydır STK olarak bu kadar önemli bir haksızlığa karşı yapılan girişimlerin yetersiz olduğunu düşünmemimizin sebebi, hala Aile Sağlığı Çalışanları’nın tavan ödemesi, destek ve teşvik ödemeleri konusunda Sağlık Bakanlığının herhangi bir çalışma yapmamasıdır.

Bu kadar önemli görevleri yüklenen sağlık hizmetlerinde en önde çalışan, geleceğin sağlık haritasını belirleyen Aile Sağlığı Çalışanlarının zaten bir ''tavan ödemesi'' sorunu varken üstüne '' destek ve teşvik ödemesi'' sorunun yüklenmesi hatta Aile Hekimi’nin izinli olduğu dönemde Aile Sağlığı Çalışanlarının çalışıyor olmasına rağmen yüzde 3'lük teşvik ödemesini bile alamaması sistemde yok sayıldığımızın göstergesidir".