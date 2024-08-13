Özel anaokullarının 2024-2025 eğitim öğretim yılı fiyatları cep yakıyor. Özel anaokullarının ücretlerindeki astronomik artış velileri şoka uğrattı.BURSA (İGFA)- Özel anaokullarının yüksek fiyatları velileri adeta şoke etti. 150-bin ile 350 bin TL arası değişen fiyatlar velilerin bütçelerini zorluyor.

Çocuklarının iyi bir eğitim almasını isteyen ebeveynler, devlet okullarına oranla özel okulları daha çok tercih ediyor. Son zamanlarda özel anaokulu fiyatlarındaki astronomik artışlar karşısında ise veliler kara kara düşünmeye başladı.

Devlet okullarında anasınıfına başlama şartının, çocuğun 57-68 aylık olması, çocuklarını hayata erken yaşta hazırlamak isteyen velileri özel anaokullarına yönlendiriyor. Özel anaokullarının fiyatlarının bölge ve sundukları imkânlara göre değişmesi velilerin kafasını daha çok karıştırıyor.

3 yaşında çocuğu olduğunu dile getiren Emel Yılmaz, “Çocuğumun akranları bu yaşlarda okulla tanışıyor. Ben de çalışan bir anne olarak çocuğumu özel anaokuluna yazdırmak istedim ama fiyatlar karşısında şaşkınlığa uğradım. Servis yok, sadece yeme-içme masrafları ve eğitim masrafları içinde 200 bin TL hatta 350 bin TL gibi fiyatlarla karşılaştım.” dedi.

Yılmaz ayrıca yetkililerin bu konuya el atması ve fahiş fiyatlar konusunda önlem alınması gerektiğini kaydetti.