Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından özel gereksinimli bireylere yönelik programlar devam ediyor. Son olarak Macera Park’ta düzenlenen etkinlikte Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) eğitim gören özel gereksinimli bireyler keyifli bir gün geçirdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezinde (SGM) eğitim gören özel gereksinimli bireyler, Macerapark’ta düzenlenen etkinlik programına katıldı. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen program eğlenceli anlara sahne oldu.

Öğrenciler günün keyfini çıkardı

Ekolojik Yaşam Atölyesi kapsamında doğayla iç içe bir gün geçiren öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte doğa yürüyüşü yaptı.

Yürüyüş sırasında doğanın seslerini dinleyen ve karşılarına çıkan bitkileri inceleyen öğrenciler, yürüyüşün ardından ateş başında dinlenerek günün keyfini çıkardı.

Ekolojik farkındalıkla doğada huzur dolu birgün

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Engelsiz Hobi kurslarımızda eğitim gören özel gereksinimli bireylerle doğada keyifli bir gün geçirdik. Macera Park’ta düzenlenen etkinlik, bireylerimizin hem ekolojik farkındalık kazanmalarına hem de huzurlu bir gün geçirmelerine olanak sağladı. Aynı zamanda Engelsiz Hobi Atölyelerimizle özel gereksinimli bireylerimizin sosyal, fiziksel ve zihinsel gelişimlerini desteklemeye devam ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.