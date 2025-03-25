CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ı ziyaret etti. Türkiye'ye yaşatılan bu durumdan Türkiye'yi yönetenler adına utandığını belirten Özel, bu bayram AK Parti ile bayramlaşmayacaklarını söyledi. Özel, "Bize bayram şekerini Akın Gürlek mi tutacak? İktidarın yaptığı bu kumpasla ne bayramlaşacağız!" dedi.İSTANBUL (İGFA) - Silivri'de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki Resul Emrah Şahan ile Murat Çalık ve da Gezi tutuklularından Tayfun Kahraman'ı ziyaret eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, grup toplantısına yetişmek adına bir sonraki ziyaretinde de orada tutuklu bulunan üç belediye başkanını daha ziyaret edeceğini açıkladı.

Silivri önünde gazetecilere açıklama yapan Özgür Özel, içinde bulunduğu atmosferden ve Türkiye'ye yaşatılan bu durumdan, Türkiye'yi yönetenler adına utandığını söyledi.

"Onlar bükemedikleri bileği yargı eliyle kırmaya kalkıyorlar" diyen Özel, "‘Ekrem İmamoğlu'nu yenemedim, yenemiyorum, yenemeyeceğim. O zaman ondan kurtulacağım.’ O kadar kolay sandılar. Hesap etmedikleri Saraçhane'deki milyonlar var" diye konuştu.

Silivri Cezaevi'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nu ziyaretimizin ardından açıklama yapıyorum https://t.co/RizWXjpfeF— Özgür Özel (@eczozgurozel) March 25, 2025

"DEMOKRASİ DEVRİMİ RÜZGARI İMAMOĞLU VE ARKADAŞLARININ ARKASINDA"

Sokağa dökülenler benim ilgimden dolayı değil Recep Tayyip Erdoğan'ın oluşturduğu haksızlığa, adaletsizliğe, rezalete karşı milletin tepkisi olduğunu ifade eden Özel, "19 Mart sivil darbe girişimi yine milletin iradesiyle, darbecilerin karşısına, sokaklara milletin dökülmesiyle engellenmiştir" dedi.

"Ben içeride dimdik, başları dik, alınları açık, kendileriyle, aileleriyle, çalışma arkadaşlarıyla gurur duyan, korkmayan, sadece korkakların korktuğu ama kendileri korkmayan 3 tane aslanla görüştüm" diyen Özgür Özel, demokrasi devrimi rüzgarının Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının arkasında olduğunu belirterek, "Demokrasi devrimi, Tayyip Bey'in antidemokratik düzenini ayaklar altına almıştır" dedi.

"ANKARA'DA BAYRAMLAŞMAYACAĞIZ! BAYRAM ŞEKERİNİ BANA AKIN GÜRLEK Mİ TUTACAK?"

Bu arada bu bayram AK Parti'nin seçmeniyle de, MHP'nin seçmeniyle de bayramlaşmaya geleceklerini belirten CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu bayramda Ankara'da bayramlaşmayacaklarını söyledi.

"AK Parti ile bayramlaşma yok. İktidarın yaptığı bu kumpasla ne bayramlaşacağız?" diyen Özel, "O bayramlaşmada gelip de bayram şekerini bana Akın Gürlek mi tutacak? Onun o olmazsa olmaz diye götürdüğü, yanında götürdüğü, 10. Sulh Ceza, Sulh Ceza'ya koyup tutuklattırdığı hakimi kolonya mı dökecek elimize? Halkımızla 81 il, 973 ilçe, tüm belde ve köylerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyeleri ve 15,5 milyon neferi bu bayramda bayramlaşacak" diye konuştu.

Özel, bu bayramın Tayyip Erdoğan'a yeni bir sürprizi olacağını belirterek, "Durmuyoruz, şaşırtmaya, güçlenmeye, korkutmaya devam edeceğiz. Özgür Özel Silivri'ye, arkadaşlarını, yoldaşlarını, siyaset arkadaşlarını, belediye başkanlarını görmeye geldikçe Tayyip Erdoğan'ın gözü ne kadar dönerse dönsün, gönlünü, hep birlikte gönlümüzü milletimize döneceğiz" dedi.