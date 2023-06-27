Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinim gerektiren çocuklar için 12 ilçede toplamda 100 özel sınıf hazırladı.KOCAELİ (İGFA) - Şehir genelinde hayata geçirdiği birçok projede çocukların hoşça vakit geçirip eğlenmesini sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, eğitimde de çocukları önemsiyor. Bu kapsamda özel eğitim ihtiyacı olan bireylere sunulan eğitim hizmetlerinin niteliğini artırmak, eğitimde fırsat eşitliği ilkesini hayata geçirmek ve çocukların sosyal gelişimlerini destekleyerek toplumsal yaşama uyumlarını arttırmak için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 2022-2023 eğitim öğretim döneminde özel eğitim gereksinimi olan öğrencilere yönelik Kocaeli’nin 12 ilçesinde 72 okula toplamda 100 özel sınıfın alt yapısını yenilenirken zemini uygun olmayan sınıflar ise uygun hale getirilerek eğitime hazır hale getirildi.

4 AYRI GRUPTA SINIFLAR HAZIRLANDI

Engelli bireylerin gruplarına göre hazırlanan sınıflarında, hafif otizm, hafif zihinsel, orta zihinsel ve orta ağır zihinsel olmak üzere engelli öğrencilerin sosyal gelişimlerini destekleyerek toplumsal yaşama uyumlarını arttırmak ve üretken bireyler olabilmelerini sağlamak amaçlanıyor. Bu kapsamda özel eğitim okullarının özel sınıfları Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenmiş olan standartlara en kısa sürede ulaştırmayı hedefleniyor.

12 İLÇEDEKİ 72 OKULA 100 ÖZEL SINIF

Kocaeli’de toplamda12 ilçede 72 okula 100 özel sınıfın hazırlandığı çalışmada, sınıfların alt yapısını yenilendi. Çalışma dahilinde elektrik aksamı ile ilgili problemi olan sınıfların elektrik kabloları çekildi, aydınlatmaları yenilenerek LED lambaları takıldı. Sınıfların badana ve boyaları yapılarak görsel güzellik katıldı. Ayrıca sınıflarda öğretmen dolabı, masa, materyal dolabı, öğrenci sıra ve sandalyeleri, armut oturma koltukları ve yer minderleri yenilenmesi gerçekleştirildi.

ÖZEL EĞİTİM İÇİN HERŞEY HAZIR

Öğrencilerin daha pedagojik bir ortamda eğitim almaları için rehberlik araştırma merkezindeki uzman eğitimciler ile birlikte çalışılıp eğitim materyalleri, öğrencilerin ve özel eğitim öğretmenlerinin hizmetine sunuldu. Yine öğretmenlerin sınıflarını daha etkin kullanmaları için monitör ve bilgisayar, renkli yazıcı, bluetooth hoparlör ve her bir sınıfa 3D sanal gözlük temin edildi. Böylece Büyükşehir, eğitimlerin daha verimli olması için tüm eksikleri noksansız bir şekilde tamamlamış oldu.