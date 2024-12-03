Konya Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacıve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç Yaşar Aydın Özel Eğitim Anaokulu ve Selçuklu Özel Eğitim Meslek Okulu’nu ziyaret ederek özel çocuklarla buluştu.KONYA (İGFA) - 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle okullarda öğrencilerle birlikte olan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Yaşar Aydın Özel Eğitim Anaokulu ve Selçuklu Özel Eğitim Meslek Okulu’nu ziyaret etti. Okullarda verilen eğitimler hakkında bilgi alan Başkan Pekyatırmacı’nın öğrencilerle olan sohbetleri de renkli anlara sahne oldu. Başkan Pekyatırmacı’ya Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Sağdıç da eşlik etti.

BAŞKAN PEKYATIRMACI:“ÇOCUKLARIMIZIN GÖZLERİNDEKİ NEŞEYİ GÖRMEK YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMALARI DAHA ANLAMLI KILIYOR”

Yaptıkları çalışmalarda eğitimi hep öncelediklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu’da yatırım planlamalarımızı yaparken eğitimi ve çocuklarımızı her zaman ayrı tutuyoruz ve önceliğimiz olarak belirliyoruz. Çünkü çocuklarımız bizim yarınlarımızın teminatı, gelecek onların omuzlarında şekillenecek. Bugün Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürümüzle birlikte bizim için yerleri çok ayrı olan özel çocuklarımızla bir araya geldik. Onların topluma kazandırılması, kendi yaşamlarını idame ederekmeslek sahibi olabilmeleri hem bizlerin hem de ailelerinin en büyük mutluluğu. Yatırım planlamalarımızı yaparken öğrencilerimizi ve özel öğrencilerimizin yaşam alanlarını, sosyal hayatlarını konforlu hale getirebilmeyi düşünerek gerçekleştiriyoruz. Yakın zamanda bu kapsamda yapımını tamamladığımız Adnan Akgül Özel Eğitim Meslek Lisesi PVC Atölyesi’nin açılışını yaparak özel öğrencilerimizin eğitim alarak iş hayatına kolaylıkla adım atacağı bir alanı kullanımına açtık. Bundan sonra da eğitimi ve öğrencilerimizi önceleyerek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Öğrencilerimizin yüzlerindeki gülümsemenin sebebi olmak bizler için gerçekten gurur verici. Tüm öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyor, eğitimcilerimiz ve ailelerine de özel öğrencilerimize olan gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Pekyatırmacı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sağdıç, ziyaret ettikleri okullarda öğrencilerle sohbet ederek etkinliklere katıldı.