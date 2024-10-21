Kısa adı GÜSOD olan Güvenlik Servisleri Organizasyon Derneği Başkanı Turgay Şahan, “Özel Güvenlik Görevlilerinin çalışma koşullarının zorluklarının yanı sıra düşük ücret politikalarının (asgari ücret) uygulanması istihdam açığını büyütüyor. Özel Güvenlik Görevlilerinin sürekli iş değiştirmelerden kaynaklanın hızlı sirkülasyon da hizmet kalitesini olumsuz etkiliyor” diyor.İSTANBUL (İGFA) - Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair 5188 Sayılı Kanun’un 2004’te yasalaşması sonrası sektör gelişim sürecinde önemli mesafeler kat edildi. Bu paralelde sektörün büyüme sürecindeki sürekliliği hız kaybetmeden devam ediyor.

Özel güvenlik sektörünün ekonomik büyüklüğü 72 milyar TL’nin üzerinde. 548 eğitim kurumu, 361 belediye şirketi, 73 alarm izleme merkeziyle birlikte 100 bini aşkın yerde görev yapan 371 bin özel güvenlik görevlisi sektörün büyüklüğünü gözler önüne serse de 14 bin özel güvenlik görevlisi istihdamına daha ihtiyaç duyuluyor.

KALİFİYE PERSONEL EKSİLİĞİ SEKTÖRÜN EN ÖNEMLİ SORUNLARI ARASINDA

Bu yıl 30’uncu yılını kutlayan ve özel güvenlik sektörünün önde gelen sivil toplum kuruluşları arasında yer alan GÜSOD, kurulduğu günden beri üstlendiği misyona uygun olarak özel güvenlik sektörünün gelişim sürecine katkı sağlamayı kararlılıkla sürdürüyor.

Özel güvenlik sektörünün istihdam açığı konusunda açıklamalarda bulunan GÜSOD Başkanı Turgay ŞAHAN, “İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki hastaneler, okullar, toplu konutlar ve kamu binaları gibi birçok yerde özel güvenlik görevlilerine olan ihtiyaç, diğer illere oranla oldukça yüksek, özel güvenlik sektöründe iyileştirilmesi gereken en önemli konuların başında ise eğitim ve kalifiye personel eksikliği geliyor” diyor.

YAKLAŞIK 14 BİN ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİNE DAHA İHTİYAÇ VAR

Türkiye’nin 81 ilinde yaklaşık olarak 14 bin ilave özel güvenlik görevlisine ihtiyaç duyulduğunu açıklayan ŞAHAN, “En çok aranan meslek grupları arasında yer alan özel güvenlik görevlisi, fazlasıyla talep olduğuna dair bir algı yaratsa da aslında yüksek turnover olduğunun çok açık bir göstergesi. Özel güvenlik görevlisi olarak hizmet verenler, asgari ücret seviyesinde maaş alması ve özlük hakları gibi nedenlerden dolayı sık sık iş değiştiriyor. Dolayısıyla özel güvenlik şirketleri sürekli olarak yeni personel arayışına giriyor ve bu da "talep çok" algısına yol açıyor. Sadece işverenlerin değil, devletin de özel güvenlik sektörüne yönelik politikaları ve düzenlemeleri gözden geçirmesi ve çalışanların haklarını koruyacak adımlar atması gerekiyor. Bu sayede, motive olacak özel güvenlik görevlilerinin, sektörde çalışmaya devam edeceğine inanıyorum. Kamusal ve özel alanlarda güvenliğin sağlanmasında büyük rol oynayan özel güvenlik görevlilerinin emeğinin karşılığını tam olarak alamaması sektörün gelişmesine de engel oluyor. Özel güvenlik sektöründeki istihdam açıklığının ve yüksek turnover oranının önüne geçmek için ücretlerin ve özlük hakların iyileştirilmesi gerekiyor” dedi.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN ÇALIŞMA ŞARTLARININ VE ÖZLÜK HAKLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ GEREKİYOR

Özel güvenlik görevlilerinin çalışma ortamları gereği birtakım zorlukları bulunduğunun da altını çizen ŞAHAN, “Vardiyalı çalışma düzeni, resmî tatillerde de görevlerin sürekliliği ve mevsimsel şartlardan doğrudan etkilenmeleri, bu zorluklara örnek olarak gösterilebilir. Ancak bunları dengeleyecek özlük hakları düzenlenmemiş durumda. Çalışma şartlarının ve özlük haklarının iyileştirilmemesi de ne yazık ki deneyimli ve nitelikli iş gücü kaybına neden oluyor. Özel güvenlik görevlileri, asgari ücret alıyorlar. Maaşlarına ek olarak yol ve yemek parası ödeniyor, görev esnasında kullandıkları üniforma, ayakkabı, mont gibi kıyafetler kendilerine veriliyor. Ayrıca mesai ücretleri ödemeleri ile maaşlarına bir miktar daha katkı sağlanıyor. Bazı özel güvenlik şirketleri ise özel güvenlik görevlilerinin hizmet sürelerini dikkate alarak, küçük rakamlar olsa da ilave ödemeler yapıyor. Ancak bunlar tabii ki yetersiz. Özel güvenlik görevlilerinin ücretlerinin artırılması ve özlük haklarının iyileştirilmesi çalışanların motivasyonlarını artıracaktır, bu sayede sektörümüz de personel bulma konusunda zorluk yaşamayacaktır” diye konuştu.