Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaya geçidinden geçmekte olan anne ve oğluna özel halk otobüsü çarptı. Otobüsün altında kalan anne ve oğlu yaralanırken, o anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi Yaşardoğu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.Ş idaresindeki 41 J 4326 plakalı özel halk otobüsü, yaya geçidinden geçmekte olan, K.K ve oğluna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle anne ve oğlu otobüsün altında kaldı. Çevredeki vatandaşların dikkati sayesinde, otobüs durdurulurken, anne ve oğlu bulundukları yerden çıkarıldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verilmesiyle adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan anne ve oğlu ardından ambulansa alınarak hastaneye götürüldü. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.