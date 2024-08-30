30 Ağustos Zafer Bayramı, Nevşehir Belediyesi Özel İnsanlar Eğitim Merkezi’nde coşkuyla kutlandı.
NEVŞEHİR (İGFA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü dolayısıyla Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Özel İnsanlar Eğitim Merkezi’nde kutlama programı düzenlendi.
Programa Türk bayrakları ile katılan öğrenciler, burada günün anlam önemini anlatan şiirler okuyarak eğitmenlerin eşliğinde çeşitli gösteriler sundular.
Program sonunda, merkezde eğitimlerini sürdüren öğrenciler açtıkları Türk bayrağı ile fotoğraf çektirdi.
Kaynak: igf