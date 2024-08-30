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Program sonunda, merkezde eğitimlerini sürdüren öğrenciler açtıkları Türk bayrağı ile fotoğraf çektirdi.

Programa Türk bayrakları ile katılan öğrenciler, burada günün anlam önemini anlatan şiirler okuyarak eğitmenlerin eşliğinde çeşitli gösteriler sundular.

NEVŞEHİR (İGFA) - 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü dolayısıyla Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Özel İnsanlar Eğitim Merkezi’nde kutlama programı düzenlendi.

Çolakbayrakdar: "Daha yeşil bir dokunuşla, Kayseri’mize nefes aldırıyoruz"

Çolakbayrakdar: "Daha yeşil bir dokunuşla, Kayseri’mize nefes aldırıyoruz"

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