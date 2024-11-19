CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM'deki Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Belediyeyi bir vekil yönetecekse o vekil meclisten çıkmalı" diyerek, Esenyurt'taki nöbete devam edeceklerini söyledi. Özel, sandığı işaret ederek erken seçim isteklerini yineledi.ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM'deki grup toplantısını gerçekleştirdi. Özel'in gündeminde yine İstanbul Esenyurt Belediyesi vardı.

Dün İstanbul'un Esenyurt ilçesinde olduğunu anımsatan Genel Başkan Özel, CHP'nin Merkez Yönetim Kurulunun (MYK), tarihinde sadece 3 kez bir ilçe başkanlığında toplandığına dikkati çekti.

İlk kez Soma İlçe Başkanlığında, ikinci ve üçüncü MYK toplantılarının ise Esenyurt İlçe Başkanlığında yapıldığını söyleyen Özgür Özel, Ahmet Özer'in, Esenyurt Belediye Başkanlığından uzaklaştırılması ve yerine görevlendirme yapılması sürecine ilişkin bilgi verdi.

Özer'in, Esenyurt Belediye Başkanlığını yüzde 51 oyla kazandığını anlatan Özel, "Bugün Esenyurt'ta yapılan farklı kamuoyu araştırmalarında, kayyum dememek lazım; hukuki bir terim, işgale yüzde 81'le itiraz ediliyor. Esenyurt'un yarısı Ahmet Özer'e oy vermiş, diğer yarısı vermemiş. Öbür yarısının da içinde olduğu 5 kişiden 4'ü, 'Yanlış yapıyorlar, böyle olmaz. Ben Ahmet Özer'e oy vermedim bu saatten sonra bu adamın hakkını yiyorlar.' diyor. Hodri meydan, koyalım Esenyurt'a sandığı; doğru mu değil mi? Yüzde 80-90'la Esenyurt, Ahmet Özer'in arkasında değilse biz hiçbir şey bilmiyoruz." diye konuştu.

Esenyurt Belediye Meclisi'nin görevine başladığını anımsatan Özgür Özel, "Ahmet Özer çıkana kadar o belediyeyi bir vekil yönetecekse o vekilin o meclisin içinden çıkması lazım. Esenyurt'ta yapılacak ilk seçimde demokrasi tokadını alnınızın ortasına yiyeceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.

SANATÇILARA ESENYURT ÇAĞRISI

Özgür Özel, Esenyurt'ta nöbete devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bundan sonra her iki günden birinde Türkiye'nin herhangi şehrinden bir ilimizin bütün seçilmişleri, il başkanı, il yönetimi, ilçe başkanları, ilçe yöneticileri, belediye başkanları, belediye meclis üyeleriyle birlikte Esenyurt'ta günlük nöbeti tutacak; Esenyurt halkıyla o şehrin dayanışmasını Esenyurt'a sonuna kadar hissettirecek. İki günden birinde bu varken, diğerinde de tüm siyasi görüşlerden siyasileri, çünkü hangi partiden olduğunun bir önemi yok, mesele milletin seçtiğine devletin başındakilerin saygı göstermeyi bırakması; buna direnmek için tüm siyasi partilerle birlikte olacağız. Ayrıca sanatçılarımız, bu ülkede düşünen, karikatür çizen, kitap yazan, köşe yazan, şarkı besteleyen, resim yapan herkes bize, dayanışma için gelmek istedi. O hengamenin içine onları davet etmemiştik; şimdi Esenyurt'a tüm sanatçılarımızı, yazarlarımızı, gazetecileri, düşün insanlarını bekliyoruz."

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Öte yandan ekonomik gidişata yönelik de açıklamalarda bulunan Özel, erken seçim isteğini yineledi.

"Emekliye geçim haktır" diyen Özel, "Bunun için de bir asgari ücret şarttır. En düşük emekli maaşı asgari ücrete yükseltilmelidir" diye konuştu. Özel ayrıca, "Tayyip Bey pazara gidebiliyor mu? Milletin arasına karışıp ‘Geçinebiliyor musunuz?’ diye sorabiliyor mu?" sorularını yönelterek, "Soramıyorsa sandığı bekliyoruz, erken seçim istiyoruz" dedi.