Bursa’da özel okul fiyatları, son yıllarda büyük bir artış göstererek velilerin tepkisini çekiyor. Geçtiğimiz yıllara oranla birçok okulun ücretleri en az iki kat artarken, 2024 eğitim öğretim yılı için açıklanan fiyatlar velileri oldukça zorluyor.BURSA (İGFA) - Veliler tarafından Herkes Duysun’a verilen bilgiye göre, Bursa’daki en pahalı özel okulun yıllık ücreti 450 bin liraya kadar yükseldi. Özel okulda okuyan öğrenci velileri, en uygun fiyatlı okulun ise yıllık eğitim bedelinin 200 bin lira olarak açıklandığını kaydetti. Bu fiyatlara yalnızca eğitim ücretinin dahil olduğuna dikkat çeken veliler, ek masrafların da bütçelerini sarstığını dile getirdi.

Özellikle kırtasiye masrafları ortalama 40 bin lira seviyesinde ek bir yük oluştururken, servis ücretleriyle birlikte toplam eğitim maliyeti velileri büyük oranda zorluyor.