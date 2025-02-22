Antalya Büyükşehir Belediyesi, trafik yoğunluğunu azaltmak ve toplu taşımayı teşvik etmek amacıyla başlattığı otobüslere özel şerit uygulamasında ikinci etaba geçti.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, halk otobüslerine zorunlu olacak sağ şerit uygulaması ile ilgili düzenlemelere devam ediyor. Bu kapsamda Mevlana Kavşağı, Yener Ulusoy Bulvarı, Güllük Kavşağı ve Sağlık Müdürlüğü Kavşağı’ndaki ana arterlerde sağ şeritlerin yalnızca toplu taşıma araçlarına ayrılmasını sağlayarak trafiğin daha akıcı hale gelmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

İKİNCİ ETAP DA BAŞARIYLA UYGULANDI

Uygulamanın ilk etabı olan Mevlana Kavşağı ile Güllük Kavşağına kadar olan yolda başlayan sağ şerit uygulaması başarılı şekilde sürerken, Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri dairesi başkanlığı ekipleri ile Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı ekipleri Güllük Kavşağı’nda düzenleme çalışması yaptı. Çalışma ile Güllük Kavşağı otobüsler için transit geçişe hazır hale getirildi. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışma ile halk otobüsleri Güllük alt geçidine girmeden, transit olarak Güllük Kavşağı’ndan geçiş sağlayarak Antalyaspor Kavşağı’na kadar kesintisiz bir şekilde sağ şeridi kullanabilecek. Bu uygulamanın, toplu taşıma araçlarının hızını artırarak trafik sıkışıklığını büyük ölçüde hafifletmesi bekleniyor.