CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘Şehit Aileleri ve Gaziler Çalıştayı’nın kapanış konuşmalarını yaptı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Şehit Yakınları ve Gazilerle İlişkiler Şube Müdürlüğü, 12-13 Haziran günleri arasında, “Şehit Aileleri ve Gaziler Çalıştayı” düzenledi. Çalıştaya, 40’tan farklı şehirden gelen şehit yakınları ve gaziler katılım sağladı. Çalıştayın kapanışı; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımlarıyla gerçekleştirildi. Beyoğlu’nda özel bir otelde düzenlenen çalıştayın kapanışında, sırasıyla; Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, İmamoğlu ve Özel birer konuşma yaptı.

ÖZEL: “ÇALIŞTAY FİKRİ, İZMİR’DEKİ TOPLANTIDA ÇIKTI”

Çalıştay fikrinin İzmir’de yaptıkları bir toplantı sırasında çıktığı bilgisini paylaşan Özel, özetle şu ifadeleri kullandı:

“Bu konuda en az benim kadar hassasiyetinden emin olduğum, bugüne kadar yapmış olduğu tüm çalışmalarında, şehit aileleri ve gazilerin yapılan protokollerde en ön sıralarda yer almasını gözeten Sayın Ekrem İmamoğlu ile bu fikrimizi paylaştığımızda, kendisi böyle bir çalıştaya ev sahipliği yapmanın İBB açısından onur vesilesi olacağını söyledi. Çok kıymetli kadroları ile katkı verdiler. Biz, CHP olarak, kurultayımızdan önce şu tespiti yapmıştık: Merkez Yönetim Kurulu’muzda mutlaka Milli Savunma Bakanlığı’na ilişkin politikaları takip edecek, ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri'nin personelinin, emeklilerinin, şehit ailelerin ve gazilerin de sorunlarını takip edecek bir genel başkan yardımcılığının eksikliğini tespit etmiştik. Sayın Yankı Bağcıoğlu emekli tümamiral. Hem Parti Meclisi’mizin hem Merkez Yönetim Kurulu’muzun bir üyesi olarak, o günden beri görev yapıyor.”

“BU ÇALIŞTAYIN RAPORLARI, TBB ARACILIĞIYLA, SİYASİ PARTİ FARKLILIĞI OLMAKSIZIN TÜM BELEDİYELERE AKTARILACAK”

“Sayın Ekrem İmamoğlu’nun burada, İBB Başkanlığı dışında Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı sıfatıyla da bulunması, son derece kıymetlidir. Yine burada bulunan belediye başkanlarımızdan Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası’nda (SODEMSEN) ve TBB’de görev yapan başkanlarımız var. Bu şu demek oluyor: Bu çalıştayın raporları, çıktıları, herkesin özgül görev alanlarında ama özellikle temsil ettikleri bütüncül yapılarda değerlendirilerek, TBB aracılığı ile siyasi parti farklılığı olmaksızın tüm belediyelere aktarılacak. Sosyal demokrat belediyeler üzerinden partimizin belediyelerinin bu konuda üzerlerine düşen, bugüne kadar yaptıkları titiz çalışmaları çok daha detaylandırmaları, aralarında bir eşgüdümün sağlanması talep edilecek. Burada bulunan Milli Savunma Komisyonu’nda görevli değerli sözcümüzle, milletvekillerimiz kanalıyla da TBMM’nin ilgili komisyonlarına mutlaka taşınacak. Ayrıca ben, komisyon raporunu, önümüzdeki dönemde tekrar bir araya geleceğimiz başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere, tüm siyasi partilerin genel başkanlarıyla da paylaşarak, bu meselenin siyaset üstü bir mesele olduğunu, hepimiz adına görev yaparken hayatını kaybedenlerin ve hepimizin çocukları yerine annesiz, babasız büyüyenlerin, eşsiz kalanların, bu içinde bulundukları durumda, tespit edilen ortak sorunlar ve çözüm önerileri noktasında ortaklaşmamızın önemini bir kez daha vurgulayacağım.”

“KONU, AİLE BAKANLIĞI DÜZEYİNDE DEĞİL, MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI DÜZEYİNDE ELE ALINMALI

"Bu Çalıştay'a gelene kadar, partimiz tarafından, Sayın Yankı Bağcıoğlu'nun başkanlığında, 38 ilde, çok sayıda ilçede şehit yakınları ve gazi dernekleri ziyaret edildi. Orada hem bizlerin iyi dilekleri aktarıldı hem yereldeki sorunlar dinlenildi. Oraya özgü olan sorunlara, oralarda iktidardaysak belediyeler üzerinden, değilsek partimiz üzerinden çözümler üretilmeye çalışıldı. 85 şehit ve gazi ailesini, partimiz adına Sayın Yankı Bağcıoğlu ziyaret ettiler. Yapılan istişareler sonucunda dile getirilen eksiklikler, ihtiyaçlar ve talepleri çözüme kavuşturmak amacıyla da 14 büyükşehir belediyemizden ilgili daire başkanları ve şube müdürlerinin bulunduğu bu toplantıya kendilerinin de katılması takip etmeleri ve katkı sağlamaları sağlandı, planlandı. Bu çalıştaydan çıkacak sonuç raporu Milli Savunma Bakanlığı'na, İçişleri Bakanlığı'na, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na gönderilecek. Şüphesiz bugün Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın gerek bakanı, gerek kadroları, gerek taşra teşkilatlarının iyi niyetli çabaları mevcut. Ancak bizim bugüne kadarki pratikten ve sizlerin taleplerinden öğrendiğimiz, bu meselenin Aile Bakanlığı düzeyinde tartışılmak yerine, Milli Savunma Bakanlığı düzeyinde ve orada çok ciddi bir temsil noktasında ele alınması ve karar süreçlerine de buradaki yapıların temsiliyetiyle birlikte katkı sağlanması son derece önemli. Biz bunun, Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde bir yapı oluşturularak takip edilmesi meselesini önemsiyoruz ve takipçisi olacağız.”

“BELİRLEDİĞİMİZ ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ VAR”

“Bizim de bu konuda çeşitli çalışmalarla belirlediğimiz çözüm önerilerimiz var. Hiçbir koşulda ayrım yapılmaksızın, tüm şehitlerin ve gazilerin, ‘15 Temmuz terörle mücadele’, ‘harp malulü’ diye ayırmaksızın, en üst düzeyde birleştirilmesi, hangi gruba, hangi katkı, hangi özlük hakkı sağlanıyorsa bunun tümü için sağlanması ve hep birlikte geliştirilmesi hiç kimsenin ayrımcılığa uğradığı hissine kapılmaması, ‘Onlar şehit ailesi de biz değil miyiz? Biz de bu vatan için canımızı vermedik mi? Canımızı vermeyi göze almadık mı? Gazi olmadık mı’ gibi kırgın sözlerin duyulmaması için bu birleştirmenin mutlaka yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Ve bu ayrımcılığın tamamen bitirilmesinin, gömleğin ilk düğmesinin doğru iliklenmesi olacağını düşünüyoruz. Şehit eş, anne-babalarının maaşlarında mutlaka ve çok ciddi iyileştirmeler yapılmalı. Temmuz 2023’te memurlara verilen seyyanen zamdan emsal maaş almayan şehit aileleri ve gazilerin de yararlanması sağlanmalı. Ve bundan sonraki tüm seyyanen zam uygulamalarından da yararlanacakları gözetilmeli. Bu, mutlaka kanuni düzenlemeye ilave edilmelidir.”

“EN ÜST SAĞLIK STANDARDI, ŞEHİT AİLELERİNİN VE GAZİLERİN OLMASI SAĞLANMALI, ONDAN SONRA DİĞER STANDARTLAR BELİRLENMELİDİR”

“Milletvekillerine en iyi hastanelerde tedavi imkanı sağlayan devletin, bundan şehit ailelerini ve gazilerimizi mahrum bırakması kesinlikle düşünülemez. En üst sağlık standardı, şehit ailelerinin ve gazilerin olması sağlanmalı, ondan sonra diğer standartlar belirlenmelidir. Hele hele protez masrafları, bu konudaki raporların alınmasındaki zorluklar, devletin yaptığı katkılar ya da ucuzunun ödenmesi, en ideali için kendilerinden katkı beklenmesi ya da daha kötü bir proteze rıza gösterilmesi gibi meseleler, bu salonda ifade etmekten utanç duyduğumuz meselelerdir. Bu konunun doğrudan çözülmesi gerekmektedir. İlaç fiyatlarına fark çıkarılması ya da piyasada bulunan, bulunmayan en ucuz muadilin ödenip, doktorun takdir ettiği tedavi için fiyat farkı talep edilmesi, yine derhal terk edilmesi gereken uygulamalardır. Engelli gazi ve vazife malullerinin tüm yaşamsal ihtiyaçlarının SGK tarafından karşılanması gerektiğini ve özellikle bunun sadece tekerlekli sandalye olarak değil, yılın belli günlerinde, yazın, kışın devlete ait sosyal tesislerde, ilgili otellerin turizm işletmelerinin ilgili birimleriyle yapılacak olan -ki can atarak yapacaklarına eminiz- protokollerle yaz ve kış tatillerinden mutlaka gazilerin ve şehit ailelerinin istifade etmesini son derece önemsiyoruz.”

“18 MART VE 19 EYLÜL’DE ŞEHİT YAKINLARINA VE GAZİLERE BİRER MAAŞ İKRAMİYE VERİLMESİNİN KANUN TEKLİFİNİ HAZIRLIYORUZ”

“İstihdam olanaklarıyla ilgili burada ortaya çıkan mutabakatı aynen paylaşıyor ve takipçisi olmayı düşünüyoruz. Ayrıca 18 Mart Şehitler Günü'nde, şehit yakınlarına; 19 Eylül Gaziler Günü'nde de malulen gazilere birer maaş ikramiye verilmesinin kanun teklifini hazırlıyoruz. Önümüzdeki günlerde bunu meclis gündemine getirip, diğer siyasi partilerin liderlerinden de bu konuda katkı sağlamalarını talep edeceğiz. Şehit aileleri ve malul gazilerimizin elektrik ve suda olduğu gibi, doğalgazda da indirim sağlanmasını talep ediyoruz. Bunun takipçisi olacağız. Terörle mücadelede yaralanıp, gazi sayılmayan kahramanlarımızın mağduriyetleri giderilmelidir. Onların bu çalıştaya dahil edilmiş olmalarından, katkı sağlamış olmalarından da büyük memnuniyet duydum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Evli olan şehitlerimizin anne-babaları ile muharip gazilerimize de TOKİ'den faizsiz konut kredisi, öncelikli konut edindirilmesi gibi taleplerin mutlaka karşılanması gerekir. Şehit ailelerinin, şehitlerimizin biricik emanetleri olduğu, gazilerin vatanın uğruna mücadele etmiş yiğit vatan evlatları olduğu ve onlarla ilgili tüm meselelerin çözülmesi noktasında bunun bir siyaset, bir politika, bir hizmet, oy karşılığı atılan adımlar değil, hepimizin üzerindeki en büyük vazife olduğunun bilincindeyiz”

İMAMOĞLU: “MİLLETİMİZ, 20. YÜZYILIN BAŞINDAN İTİBAREN BÜYÜK BİR MÜCADELE İÇERİSİNDE OLMUŞTUR”

Çalıştayın aydınlatıcı sahalar ve fikirler oluşturduğuna vurgu yapan İmamoğlu, “Buradan çıkacak raporun, TBB nezdindeki bütün yerel yönetimlere bir rapor olarak gönderilmesi noktasında da adım atacağımızı şimdiden belirtmek isterim” dedi. Şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin, tüm ülkenin gönlünde ayrı bir yeri olduğuna vurgu yapan İmamoğlu, “20. yüzyılın başından itibaren büyük bir mücadele içerisinde olmuştur milletimiz. Nice cephelerde ve nice savaşlarda önce kurtuluş mücadelesi, ardından özgürlük mücadelesi, ardından yine süreç içerisinde terörle mücadeleden tutun Kore'de, Kıbrıs Barış Harekatı’nda… Ki yakın zamanda, günler kaldı, 50. yıldönümünü hep beraber anacağız. Şehitlerimizi anacağız. Gazilerimizle birlikte olacağız. Aileleriyle birlikte olacağız. Dolayısıyla büyük bir mücadele içerisinde olan milletimizin şöyle bir özelliği vardır ki; hiçbir ev, hiçbir hane yoktur ki, bir şehidi ya da bir gazisi olmasın. Dolayısıyla bu kadar aslında duygu bütünlüğü içerisindeyiz” şeklinde konuştu.

“ALDIĞIMIZ HER NEFESİN, ŞEHİT VE GAZİLERİMİZİN FEDAKARLIKLARI SAYESİNDE OLDUĞUNUN FARKINDAYIZ”

“Onlar için duyduğumuz saygı ve minneti ölçmenin asla mümkün olmadığını biliyoruz” diyen İmamoğlu, özetle şunları söyledi:

“Aldığımız her nefesin, şehit ve gazilerimizin fedakarlıkları sayesinde olduğunun da farkındayız. O bakımdan dualarımızdan eksik etmeyiz. Buluşmalarımızdan eksik etmeyiz. Törenlerimizde, onları anmaktan gurur duyarız ve onların huzurunda minnetle saygı duymayı asla eksik etmeyiz. Milletimizin bu güçlü duygusunu, şehit yakınlarına ve gazilerimize hissettirmek de bizim ve bizim gibi yöneticilerin öncelikli görevi. Tabii ülkemizi yönetenler, şehirlerimizi yönetenler… Milletçe taşıdığımız bu vefa duygusunu somutlaştırmak da zorundayız. Görülüyor ki eksiklerimiz var. Henüz başlayamadıklarımız var. Tamamlamak zorunda olduklarımız var. O bakımdan, milletin temsilcisi olmanın gereği olan bu adımların atılması zaruridir. Bu bakımdan, Şehit Yakınları ve Gaziler Çalıştayı’nı çok önemsiyoruz. Böylesi bir süreci başlatmak ve böylesi bir süreçte, başta biz yerel yönetimlerin alması gereken tedbirleri tek tek tespit etmek ve bu anlamda vazifelenmek, aynı zamanda yerel yönetimden merkezi idareye kadar, birçok kurum ve kuruluşun bu sorumluluğa dahil olmasını sağlama konusunda böylesi bir rehber çalıştayın düzenlenmesine yaptığı önderlikten dolayı da ben de hepinizin huzurunda Sayın Genel Başkanımıza teşekkür ediyorum.”

“SORUNLARIN ÇOĞU, HÜKÜMET VE MECLİS GÜNDEMİNDE ÇÖZÜLECEK İŞLER”

“Az önce kıymetli Başkanımız da ifade etti ki, şehit yakınlarının ve gazilerimizin gerçekten içimizi burkan, bizi biraz acıtan ve düşünmeye sevk eden eksiklerinin olduğunu görmekteyiz. Bunların aslında büyük bir çoğunluğu, hükümet ve meclis gündeminde çözülecek işlerdir. Kaldı ki biz, böylesi hassas olduğumuz bir olaya, bir duruma çözüm bulamıyorsak, başka hiçbir soruna da çözüm bulamayız. Aynı zamanda tabii yerel yönetimler olarak da attığımız adımlar var. Bunlardan bir kısım bahsedeceğim ama yeterli olmadığını, eksik kaldığını da görmekteyiz. Bunu da tamamlamak, elbette boynumuzun borcudur. Daha önce şeflik olarak hizmet veren birimimizin bir müdürlüğe dönüştürülmesi, kurumsal bütünlüğümüz içerisinde çok ayrı bir yere ve çok ayrı bir öneme kavuşmasını sağlamıştır. O tarihten bugüne, müdürlük yetki ve imkanlarıyla verdiğimiz hizmet, daha olgun ve daha olumlu bir hale gelmiştir.”

“5 BİN 867 HANEYLE BİRE BİR DİYALOG KURARAK SORUN ÇÖZME GAYRETİNDE OLDUK”

“İstanbul'umuzda şehit yakınları ve gazilerle ilişki kuran bu müdürlüğümüzde, bugüne kadar tam 5 bin 867 haneyle bire bir diyalog kurarak, onların eksiklerini, ihtiyaçlarını görerek, hissederek, yaşayarak ve konuşarak çözme gayreti içerisinde olduk. Ve bu ilişkimiz, sürdürülebilir ve takip edilebilir bir biçimde devam etmektedir. Tabii burada çok farklı konulara temas ediyoruz. Bazen istihdam, bazen sosyal haklarla ilgili konular, bazen psikolojik destek, bazen sağlıkla ilgili süreçlerle çok hassas bir temas içerisindeyiz. Tabii etkinlikler, gezi organizasyonları, çocuklar için eğitim desteğinden bazen bir sosyal konut projesinde öncelik tanımaya ya da yurtlarla ilgili öncelik tanımaya gibi attığımız her sosyal adımda da öncelikli grupların birinci sırasına mutlaka şehit yakınlarımızı ya da gazi ailelerimizi yazıyoruz. Bu gözeten anlayış, aslında yaptığımız işin, bugün bulunduğumuz bu kadim şehrin, yaşadığımız bu vatanın, bizlere emanet edilen bu güzel yaşamın onlar sayesinde olduğunun bilinciyle bunu yapıyoruz. Bu bizim görevimizi yerine getirme bilincinin tezahürüdür. Yani bunu bir övünç kaynağı değil, sorumluluğunu yerine getiren bir yönetici duruşuyla sizinle paylaşmaktayım.”

“HALK EKMEK BÜFESİ DAĞITIYORSAK, ÖNCELİK ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERİN”

“Mesela; İBB tarihinde ilk kez açtığımız kreşlerde, Bölgesel İstihdam Ofisleri’nde şehit yakınlarına ya da gazilerimize gösterdiğimiz ilginin ve alakanın da altını çizmek isterim. O kadar genişletebilirim ki… Örneğin; Halk Ekmek büfesi dağıtıyorsak, ilk önce şehit ailelerine ve gazilerimize bunu vermeyi, protokolümüzün ön sırasına yazarak ve onu gözeterek yaptık. ‘Sen Oku Diye’ eğitim desteğimizi ilkokul, ortaokul, lise iyileştirme merkezlerimizde harekete geçirirken, yine benzer bir biçimde şehit yakınlarımıza ve gazilerimize bunu sağladık.

Kartal'da Uğur Mumcu Sosyal Yaşam Merkezi'nin hayata geçirilmesiyle birlikte, şehit aileleri ve gazilerimize çok değerli, nitelikli hizmetler sunacağız. Yakın zamanda da orayı hep birlikte geziyor olacağız. Yine bugün Haliç kıyısında, buradan sonra Genel Başkanımızla inşallah bir kahvesini içmeye uğrayacağımız muharip gazilerimizin merkezinde de yine özellikle hem İstanbul'da bulunan hem İstanbul dışından gelen şehit yakınlarımıza ve gazilerimize çok nitelikli bir alan oluşturduğumuzdan ve orada güzel hizmetler sunacağından da hiçbir kuşkum yok.”

“ÖNEMLİ BİR TECRÜBEYE SAHİBİZ”

“Kendimi, bu milletin vefa duygusunu sizlere en güçlü biçimde hissettirmekle en üst seviyede görevli kabul ediyorum. O bakımdan İstanbul'da neyi, nasıl yapmamız gerektiği konusunda, inanınız ve biliniz ki, önemli bir tecrübeye sahibiz. Tabii şunu çok iyi biliyorum; özellikle bazı dertlerin çaresini hekimden değil de çekenden sormak lazım. Aslında bu çalıştayın da temel anlamı bu. Bu yönüyle bizleri yönlendirmeniz, yol göstermeniz çok kıymetli. Haklarınızı ısrarla talep etmenin sonsuz bir biçimde sizin hakkınız olduğunun farkındayız. Ama biliyoruz ki bu sadece yerel yönetimlerle oluşacak bir husus değil. Büyük oranda merkezi idarenin sorumluluğundadır. Umuyorum o konuda da hassas davranılarak, süreçlerin en hızlı bir şekilde sonuca kavuşmasını ve çözüme kavuşmasının, Genel Başkanımızın liderliğinde, partimizin de takibiyle iyi sonuçlara evrileceğine inanıyorum. Şehit yakınlarının ve gazilerin tüm sorunları çözülene dek çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah çok güzel günlere, hep birlikte ulaşacağız.”

Konuşmaların ardından Özel, Çelik, İmamoğlu ve beraberlerindeki heyet, İBB tarafından yapımı tamamlanan, Beyoğlu Sütlüce’deki Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Şubesi’ni açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından merkezi gezen Özel ve İmamoğlu, şehit yakınları ve gazilerle çay eşliğinde sohbet etti.