3-8 Haziran tarihleri arasında yapılacak Para Yelken Türkiye Şampiyonası elemelerinde yarışacak 24 özel sporcu, Darıca Balyanoz Koyunda hazırlandıKOCAELİ (İGFA) - Spora ve sporcuya her alanda destek veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, birçok spor organizasyonuna ev sahipliği yapıyor. 3-8 Haziran tarihleri arasında yapılacak Para Yelken Türkiye Şampiyonası elemeleri öncesi, 24 engelli sporcu antrenmanlarını Darıca Balyanoz Koyunda gerçekleştirdi. Para Yelken Türkiye Şampiyonası, sporcuların antrenman yaptığı Darıca Balyanoz Koyunda gerçekleşecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ve Türkiye Yelken Federasyonu paydaşlığında düzenlenen Para Yelken Türkiye Şampiyonasına Türkiye’nin farklı illerinden katılan 20 bedensel engelli sporcu ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sporda Ben De Varım Projesinin 4 bedensel engelli sporcusu katılacak. Sporcular, şampiyonanın elemeleri öncesinde 30 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasındaki 4 günlük süreçte Darıca Balyanoz Koyunda antrenörleri eşliğinde antrenman yaptı.

ELEMELERDEN SONRA DÜNYA ŞAMPİYONASI

Para Yelken Türkiye Şampiyonası elemeleri 3 Haziran Cumartesi günü başlayıp 8 Haziran Perşembe günü saat 16.00’da gerçekleşecek ödül töreniyle son bulacak. Kıyasıya rekabetin yaşanması beklenen elemelerde başarı göstererek seçilen sporcular Türkiye’yi, Dünya Para Yelken Şampiyonasında temsil edecek.