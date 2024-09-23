Yıldırım Belediyesi, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde de binlerce özel gereksinimli ve dezavantajlı bireye eğitim hizmeti sunacak.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi Engelsiz Yaşam Okulu’nda yeni eğitim öğretim dönemi kayıtları başladı. Merkezde; ‘Müzik Akademisi’, ‘El Sanatları’ ve ‘Halı Dokuma’ ve ‘Engelsiz Mutfak’ olmak üzere aşçı çırağından halk oyunları, tiyatrodan ahşap boyamaya, keçeden ebruya, halı ve kilim dokumadan piyanoya toplamda 16 branşta eğitimler veriliyor. Bu eğitimlerle; özel gereksinimli ve dezavantajlı bireylerin sosyal, psikolojik, kültürel gelişimleri desteklenirken öğrencilerin iyi olduğu alanlar keşfedilip yetenek sınavlarına hazırlanmalarına destek olunuyor. İlgi alanlarına göre eğitim gören Yıldırım'ın özel bireyleri; güzel sanatlar lisesine, konservatuvarlara ve üniversitelere yönlendiriliyor. Ayrıca belli bir aşamaya gelen ve çalışabilir durumda olan öğrenciler ise destekli istihdam projesi kapsamında istihdama kazandırılıyor.

2019 yılından bu yana 10 bin 54 öğrencinin yaşamına dokunulan Engelsiz Yaşam Okulu’nda geçtiğimiz yıl engelsiz mutfakta eğitim gören 2 ‘özel’ birey istihdama kazandırılırken, 4 öğrenci de güzel sanatlar lisesini kazandı.

Göreve geldikleri günden bu yana gönül belediyeciliği ilkesiyle insan hayatının her alanına hizmet götürüp kırılgan noktaları sevgi, iyi niyet ve samimiyetle kuvvetlendirmeye çalıştıklarını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak özel durumu bulunan kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak ve onları sosyal yaşamın içinde tutmak için ‘Engelsiz Yaşam Okulu’nda 16 farklı branşta eğitimler veriyoruz. Bu dersler ile özel bireylerimizin eğitimine, sosyalleşmesine ve keyifli zaman geçirmesine imkân sağlıyoruz. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl 811’i özel gereksinimli olmak üzere bin 446 bireye merkezimizde eğitim verdik. Bu yılda gönüllere dokunmaya devam edeceğiz” dedi.