Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "cunta başkanı" demesini eleştirdi. Tunç, sözlerin algı oluşturma ve yargıyı baskı altına alma çabası olduğunu belirtti.ANKARA (İGFA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen adli soruşturmalar üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik kullandığı “cunta başkanı” ifadesini sert şekilde eleştirdi.

Bakan Tunç, sözlerin hedef saptırma, algı oluşturma ve yargıyı baskı altına alma çabası olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın demokratik yollarla seçilmiş bir lider olduğunu vurgulayan Bakan Tunç, bu ifadelerin millet iradesine tahammülsüzlük ve demokratik meşruiyeti inkâr anlamına geldiğini söyledi.

https://twitter.com/yilmaztunc/status/1908873652348567845

Vesayet düzeniyle mücadele eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın darbelere karşı milletiyle birlikte durduğunu ifade eden Bakan Tunç, CHP liderinin yargı sürecini etkilemeye çalışmak yerine, soruşturmalara konu olan partililerin adalet önünde hesap vermesini teşvik etmesi gerektiğini belirtti. Bakan Tunç, milletin vesayetle mücadele edenleri ve darbe gölgesinde büyüyenleri ayırt edecek ferasete sahip olduğunu da ekledi.