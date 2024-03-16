Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin Asri Mezarlık’ta hizmete sunduğu “100. Yıl Camisi ve Tesisleri”, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in katıldığı törenle açıldı. Özel, eserin tüm CHP'li belediye başkanlarına örnek olacak bütünleşik bir kompleks olduğunu belirterek Büyükerşen’e teşekkür etti.ESKİŞEHİR (İGFA) - Semt camilerinin birden fazla cenaze olduğunda yetersiz kalması ve cenaze namazlarının kılınabileceği geniş alanlı cami ihtiyacı göz önünde bulundurularak başlatılan Seyitgazi yolu Asri Mezarlık ana girişindeki “100. Yıl Camisi ve Tesisleri” törenle hizmete açıldı.

Ramazan ayının ilk Cuma gününde yapılan açılışa Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, MYK Üyesi Zeliha Aksaz Şahbaz, PM Üyesi Armağan Erdoğan, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, CHP Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayşe Ünlüce, CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, davetliler, hayırseverler ve Eskişehirliler katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, “Doğup büyüdüğüm ve feyz aldığım bu kadim şehirde doğup büyüyen veya burada yaşamayı tercih ederek, göç eden yurttaşlarıma, hatta Avrupa ve diğer ülkelerde yaşamlarını sürdüren yurttaşlarıma, önce bir akademisyen hoca, son 25 yılda da, aralıksız bir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, hizmet etmenin huzuru içinde bu güne geldiğim için Allah’a şükrediyorum. Ramazan’ı yaşadığımız bu kutsal günde siz Eskişehirlilere, başkanlığımın son hizmet yatırımı olan 100’üncü Yıl Camisi ve Ek Tesisleri’ni teslim ediyorum. Bu yatırım, şehrimizin güney bölgesinde gelişmekte olan Ihlamurkent ve Vadişehir mahallelerine ve kentin tamamına hizmet verecek bir yatırım olarak düşünüldü. Cuma namazını eda ettikten sonra yapacağımız gezide göreceğiniz gibi tesis 15 bin 626 m² alana yerleştirilmiştir. Üç yıl süren inşaata, Belediye Bütçesi’nden, 8 milyon 886 bin 739 TL harcanmıştır. İbadet ve çoklu cenaze namazları için kapalı ve yarı açık geniş alanları dışında, müştemilat ile hijyene dikkat edilen, ihtiyaç mahalleri, abdest alma mekânları, yönetim binası, taziye evi, kadın ve erkekler için çoklu gasilhaneler, morglar, otomobil, otobüs, cenaze nakil araçları için kapalı ve açık otoparklar, garajlar, kısaca her türlü alt yapı ve ihtiyacın düşünüldüğü bu tesis, Eskişehir’de ilk kez, genç bir kadın mimar Sayın Simge Battal ve ekip arkadaşları tarafından çizilmiştir. Kendilerine teşekkür ediyorum.” dedi.

Büyükerşen, “Cami ve Tesisleri Ankara’da faaliyet gösteren Serdal Aksoy İnşaat A.Ş. tarafından tamamlandı. Belediyemiz mimarları, mühendisleri ve kent plancıları ile Park Bahçeler, Yapım ve Bakım Atölyeleri emekçilerinin destekleri ile son halini aldı. Caminin üzerinde Oku emri olan ahşap kapısı, Gölcük’te yaşayan ve değerli bir ağaç oyma sanatçısı olan Ali Gence tarafından özel olarak yapılıp hediye edilmiştir. Caminin iç ve dış mimarisinde, göreceğiniz gibi, sadelik ve beyaz rengin hakimiyetinin yanı sıra, İslam sanatında ayrı bir yeri olan “Kufi Yazı” desenleri ile Allah, Peygamber ve şükür ifadeleri kullanılmıştır. Cumhuriyetimizin 100. yılında ve bendenizin başkanlık görevlerinin bitiminde sizlere bu projemle veda etmenin huzuru içindeyim. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını ve son dönemlerde bizleri korumak için canlarını veren güvenlik güçlerimizi saygı ve rahmetle anarken, belediyemiz mensupları ile emekçilerinin yanı sıra, camimizin ihtiyaçlarına çeşitli hediye ve yardımları ile gönüllü katılanların ölmüşlerine Allah’tan rahmetler diliyorum. Bu tesisin gerçekleşmesinde rolü olan Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Dr. Erdal Yavuz ve ekibine de özellikle teşekkürlerimi sunuyorum.” diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel de konuşmasında, “Aylar önce Yılmaz hocam (Büyükerşen) bana, 'Camiyle, namazla aran nasıl?' diye sordu. Ben de 'Bayram namazına giderim, cumaya giderim' dedim. 'Ramazan'ın ilk cumasını bana ayırır mısın?' dedi. 'Tabii dedim, ne yapacağız?' 'Bir cami açacağız, son olarak onu açıp Eskişehir'e 100. Yıl Camii'ni emanet edip, ondan sonra görevimi teslim edeceğim' dedi. Şimdi oku yazan kapıdan içeri girip Ramazanımızın ilk Cuma namazını hocamızla birlikte kılacak olmanın huzuru ve mutluluğu içindeyiz. 100 yıl önce bu ülkeyi kurtaranlar bu ülkede Diyanet İşleri Başkanlığını kurdular. İlk Diyanet İşleri Başkanı dönemin Ankara Müftüsü Börekçi'dir. Birileri Gazi Mustafa Kemal Atatürk Anadolu'ya geçtiğinde katli vaciptir derken, öyle fetvalar verirken Börekçi, Kurtuluş Savaşına katılmak için fetva verip Atatürk'e sahip çıkmanın ve Atatürk ile memleketi kurtarmanın fetvasını veriyordu. Atatürk, din ve devlet işleri birlikte doğru şekilde yürütülsün diye, insanların ibadet özgürlükleri, inanç özgürlükleri için Diyanet İşleri Başkanlığını kurduğunda ilk Diyanet İşleri Başkanlığı'na dönemin Ankara Müftüsü Börekçi hocamızı getirmişti. Hepsine Allah gani gani rahmet eylesin. Kurtuluş Savaşında hayatını kaybedenlere, o günden bugüne bu memlekette ezanlar susmasın, bayraklar inmesin, vatan bölünmesin diye hayatını veren şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Bu ülkenin üzerinde bayrağımızın ilelebet egemenliğimizi simgeleyerek dalgalanmasını, dinimizin çağrısı ezanlarımızın günde 5 vakit okunmasının bu ülkede Gazi Mustafa Kemal Atatürk, arkadaşları ve bize emanet ettikleri Cumhuriyete sahip çıkan herkesin emekleriyle okunmaya devam edeceğini biliyoruz.” dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin cami açmasını diğer CHP'li belediyeler için örnek olması gerektiğini belirten Özel, “Hocama, ekibine böyle bir eseri Eskişehir'e kazandırdıkları ve tüm CHP'li belediye başkanlarına örnek olacak böyle bir bütünleşik kompleksi kazandırdıkları için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Özel'in konuşmasından sonra 100. Yıl Camisi ve Tesisleri yapılan dualarla açıldı. Açılışın ardından Ramazan’ın ilk Cuma namazı da camide kılındı.