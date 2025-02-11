CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarının da aralarında olduğu 10 şüpheliye yönelik PKK/KCK operasyonuna ilişkin partisinin grup toplantısında konuştu.ANKARA (İGFA) - Belediye meclis üyeliğine aday olmak isteyen isimlerden, Adalet Bakanlığından "temiz belgesi" almasının istendiğini anlatan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bizim belediye meclis üyesini aday yaparken kefalet koyan Adalet Bakanlığıdır, Türkiye'nin adalet sistemidir. 'Şu ana kadar işlediği bir şey yok, aldığı ceza yok, kesinleşmiş hükmü yok, bir suçu yok, temiz.' diyor. Hukuken ispatlanmış bir suçu yok, listemize koymuşuz, milletimiz takdir etmiş, gelmiş." diye konuştu.

Yerel seçimlerde çeşitli partilerden isimleri belediye meclis üyesi olarak gösterdiklerini belirten Özel, "Burada cezalandırılan bu 10 arkadaşımız, 7 arkadaşımız, 9 arkadaşımız değil. Burada cezalandırılan İstanbul'un iradesine kafa tutuyor. 'Siz bütün demokratlar birleşip benim gibi bir otokratı yenerseniz seçtiklerinize çektiririm.' diyor. Cürmün kadar yer yakarsın" diye konuştu.