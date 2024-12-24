2025 yılı asgari ücretin açıklanması sonrasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den açıklama geldi. "Günlerdir Suriye’de zafer yaşattık diyenler emekçiye hezimeti yaşatmış sefalet ücretini dayatmışlardır" diyen Özel, Türk-İş yönetimini de ısrarlı duruşundan ötürü tebrik ederek, işçi sınıfını da greve davet etti.ANKARA (İGFA) - Asgari ücret görüşmeleri öncesi ve sırasında "30 bin TL yoksa biz yokuz' diyerek kampanya sürdüren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücretin açıklanması sonrasında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Bugün alelacele gerçekleştirilen Komisyon toplantısıyla belirlenen 22.104 TL'lik asgari ücret, Tayyip Erdoğan'ın bu ülkenin gerçeklerinden koptuğunun son emaresidir" diyen CHP lideri Özgür Özel, "Günlerdir Suriye’de zafer yaşattık diyenler emekçiye hezimeti yaşatmış sefalet ücretini dayatmışlardır. Suriye üzerinden sahte kahramanlık yapıp gerçek gündeme sis indirenler, o sisin arasında bir kez daha işçinin hakkını yemiştir" dedi.

https://twitter.com/eczozgurozel/status/1871621452740350305

"İlk verildiği Ocak ayından bu yana hayat pahalılığı karşısında en az 7 bin lira eriyen asgari ücrete 5 bin lira zam yaptılar" diyen Özgür Özel, paylaşımında, Asgari ücretlinin enflasyonu yüzde 80, TÜİK enflasyonu bile %47 iken, milyonlarca asgari ücretliyi enflasyona ezdirdiler. Bu ülkenin işçilerinin hakkını yiyenlere, vebalini alanlara yazıklar olsun. Emrivaki düzenlenen toplantıya katılmayan Türk-İş yönetimini tebrik ediyor, işçi sınıfını üretimden gelen gücünü kullanmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.