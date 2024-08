Bu yıl 93’üncü kez “teknoloji” temasıyla yapılan İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve sürpriz konuk robot Sophia’nın katılımıyla görkemli bir törenle başladı. CHP Lideri Özel, zamanında teknolojiyi İzmir Fuarı ile takip ettiklerini belirterek “İzmir araştırma-geliştirme ve inovasyon konularında dünyanın çekim merkezlerinden biri olabilir” dedi. Özel, Başkan Dr. Cemil Tugay’ın da bu konudaki vizyonuna dikkat çekerek “Süreç analizinde, gerçeği görmede, teknolojiden yararlanmada, sürdürülebilir belediyecilik çalışmalarında Türkiye'nin en iyisi olan Cemil Tugay'ın İzmir'de de en iyisini yapacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

İZMİR (İGFA) - Türkiye’nin fuarcılık serüvenini başlatan ve birçok ilki gerçekleştiren İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), 93’üncü kez görkemli bir törenle kapılarını açtı. Açılış töreni, Kültürpark Lozan Kapısı’nda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile eşi Öznur Tugay ev sahipliğinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in katılımıyla yapıldı Açılış törenine CHP Genel Başkan Yardımcıları, CHP Milletvekilleri, diplomatik misyon temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, oda, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile temsilcileri, basın mensupları ve vatandaşlar da katıldı. 30 Ağustos-9 Eylül tarihleri arasında “teknoloji” temasıyla yapılan, onur konuğu ilin İstanbul, özel konuğun Küba olduğu 93’üncü İzmir Enternasyonal Fuarı, dünyayı bir kez dana İzmir ile buluşturuyor.

FUARIN ÖZEL KONUĞU ROBOT SOPHİA SAHNEDE Teknoloji temasıyla yapılan İzmir Enternasyonal Fuarı'nın merakla beklenen sürpriz konuğu da açılışta sahnedeydi. Konuk robot Sophia, alkışlar ve meraklı bakışlar eşliğinde kendisini izleyenlerle buluştu. Robot Sophia, “Sürpriiiiz! Merhaba İzmir! Türkiye'nin ilk ve 93 yıldır devam eden en köklü fuarına beni davet etmenizi bekliyordum! Sonunda geldim” diyerek sahnedekileri selamladı. 93. İEF'in birçok teknolojik ilke yıllar içinde ev sahipliği yaptığını hatırlatan robot Sophia, Atatürk'ün “Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır” sözünü hatırlatarak 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı. Akıllı trafik sistemlerinden sürdürülebilir enerji yönetimine, iklim değişikliği ve afet konularından şehir planlamasına kadar pek çok alanda yapay zekadan faydalanma konusuna değinen robot Sophia, “İzmir bu iş için biçilmiş kaftan!” dedi. Sophia ile sahnede buluşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ise “Heyecan ve şaşkınla izledik kendisini. Bir robot tarafından ilk defa 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlandı. Hoş geldin Sophia” dedi. Sophia, Başkan Tugay ile sahnede selfie çekildi.

ÖZEL: TEMANIN TEKNOLOJİ OLARAK BELİRLENMİŞ OLMASINI SON DERECE ÖNEMSİYORUM CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Enternasyonal Fuarı'nın tarihine değinerek “İzmir Fuarı'nın geçmişini düşünüyordum. Mutlaka dedim ki; bu fuarın çağı yakalaması, teknolojiyi yakalaması, inovasyon ve AR-GE’ye yönelik olarak çok önemli işlerin yapıldığı bir zemin yaratması, bunun yıllara yayılarak da İzmir’in yeniden Türkiye'nin çekim merkezi haline gelmesi önemliydi. Ben bu fuarda Amerika ile Rusya'nın teknoloji savaşlarına şahitlik yaptım. Çocukluğumda gazetelerde haberler çıkardı. Rusya bu sene aya yolladığı kozmonotun kıyafetini getirecek. Ayın etrafında dönen uzay aracını sergileyecek. Amerika öbür sene aydan taş getirirdi. Ayda yürüyen örümcek adlı aleti getirirdi. Ayda kenetlenen iki tane uzay aracının parçalarını getirir, İzmir'de kenetlerdi ve burada yarışırlardı. İzmir; 1940, 60, 70, 80'lerde yaptığını bugün yapacak olsa araştırma geliştirme inovasyon konularında dünyanın en önemli yerlerinden biri haline gelebilir. Bu potansiyeli, birikimi, vizyonu var. Bu senenin temasının teknoloji olarak belirlenmiş olmasını son derece önemsiyorum” dedi.

“İZMİR'İ SEVİYORUM, TÜRKİYE'Yİ SEVİYORUM” Yapay zeka ile aday belirleme sürecini hatırlatan Özel, yapay zeka kullanımının başarıda büyük rol oynadığını söyledi. Özel, “Süreç analizinde, gerçeği görmede, teknolojiden yararlanmada, sürdürülebilir belediyecilik çalışmalarında Türkiye'nin en iyisi olan Cemil Tugay'ın İzmir'de de en iyisini yapacağına, bu takıma kaptanlık yapacağına olan inancımı bir defa daha ifade ediyorum. Bu kentin bundan sonra çok başka bir noktaya gideceğine inanıyorum. Ben çok iyi niyetli ve gayretli bu çabayı tüm belediye başkanlarımızda görüyorum. Onların kentte en iyi hizmeti yapabilmeleri için, ihtiyaç duydukları kamuoyu desteğinin sizin tarafından sağlanması önemli. İzmir'i seviyorum, Türkiye'yi seviyorum” diye konuştu.

TUGAY: FUARIMIZ BİZE MORAL VERİYOR İzmir Enternasyonal Fuarı’nın doğuş hikayesini anlatan ve İEF’in dünyayı çok uzun yıllardır İzmir’de buluşturduğunu ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “İzmir Fuarı hep hayatın tarafında oldu. Hep umut aşıladı, insanları neşelendirdi, yaratıcılığı teşvik etti ve ticaretin devamlılığını sağlayarak yeni geçim kaynakları yarattı. Fuarımız bugünlerde İzmir halkı olarak bize de yaşadığımız üzücü olayların ardından moral veriyor. Karşıyaka’da, Tire’de, Bayındır’da, Menderes’te, Bergama’da, Urla’da, Çeşme’de üzücü yangınlar yaşadık. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığımızın, ilçe belediyelerimizin büyük gayretleriyle mücadele ettik. Fuarı, bu yangınların ertesinde açıyoruz. İnanıyoruz ki küllerinden yeniden doğacak yanan alanlarımız. Tıpkı, şu an içinde bulunduğumuz Kültürpark’ın, Kurtuluş Savaşı’nın ardından çıkan Büyük İzmir Yangını sonrası, küllerinden yeniden doğması gibi… Çünkü o mucizeleri gerçekleştirenler, bizim atalarımız, kahramanlarımız. Onlar; başta Atatürk olmak üzere cumhuriyeti kuran, yıkıntıların arasından hayat yeşertenler… 93. İzmir Enternasyonal Fuarı bizi, yaşadığımız zamanın kötü olaylarının da ötesine taşıyacak. Neşemizi, umudumuzu, sosyal hayatımızın canlılığını hatırlatacak” dedi.

“ESKİ İHTİŞAMLI, GÖRKEMLİ FUARLARI BİRLİKTE VAR EDECEĞİZ” İzmir Fuarı’nın İzmirlilerin hayatında çok önemli bir yere sahip olduğunu ve yapıldığı ilk günden bu yana teknolojinin her zaman İEF kapısından kente girdiğini belirten Başkan Dr. Cemil Tugay, üniversitede okurken dört yıl İzmir Enternasyonal Fuarı’nda çalıştığını hatırlattı. Başkan Tugay, “Her yıl fuar dönemi, fuarımızın kökleri itibarıyla Cumhuriyete saygı duruşu niteliği taşır. Bu yıl fuarımızın kapılarını; Kurtuluş Savaşı’mızın son evresi Büyük Taarruz’u anmak üzere kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda açıyoruz. Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızın cesaretiyle esaretten kurtuluşumuzu, zaferimizi, bağımsızlığımızı kutluyoruz. Kapanışı ise, Kurtuluş Savaşı’nın nihai zafere ulaştığı 9 Eylül’de, İzmir’in 102. kurtuluş yıl dönümünde yapacağız. İşte bütün tüm bu nedenlerden dolayı İzmir Fuarı, sadece İzmir değildir; Türkiye demektir, cumhuriyet demektir. Her yıl olduğu gibi yine fuar döneminde 11 gün boyunca ticaret, kültür, sanat ve eğlencenin merkezi burası olacak. ‘Bu şehirde fuarlar kurun, sergiler açın’ diyen Ata’mızın mirasını, her yıl daha da geliştirerek koruyacağız. Eski fuar dönemi neşesini, canlılığını tekrar yakalayacağız. Belediye başkanı olarak en önemli ödevlerimden biri budur: İzmir Fuarı'nı eskisi kadar canlı, merakla beklenen, Türkiye'nin her yerinden insanların ziyaret etmek istediği o günlere geri döndürmeyi vadediyorum. Ve 94. İzmir Enternasyonal Fuarı’nın heyecanını şimdiden yaşıyorum” diye konuştu.

TAM GİRİŞ 20 TL, ÖĞRENCİ İSE 7,5 TL Popüler isimlerin sahne alacağı, teknolojik birçok etkinliğin yapılacak 93. İzmir Enternasyonal Fuarı’nın giriş ücretleri tam 20 TL, öğrenci 7,5 TL olarak belirlendi. Kültürpark’ın tüm kapılarından giriş çıkış yapılabilecek. Etkinlikler 16.00-23.00 saatleri arasında düzenlenecek. 93. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın Ana Sponsoru Folkart, Etkinlik Sponsoru Migros, Teknoloji Sponsoru Vestel, Otomotiv Sponsoru Avek Otomotiv, Ulaşım Sponsoru Avec Rent a Car ve Tema Etkinlik Sponsoru Red Bull olacak.