Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Nilüfer Belediyesi’ni ziyaret etti. Başkan Şadi Özdemir ile makamında görüşen Özel , “Nilüfer, partimizin markalaşmış, yüz akı belediyelerinden biridir” dedi.BURSA (İGFA) - Bursa’ya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçimden sonra Nilüfer’e ilk ziyaretini gerçekleştirdi. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’i Halk Evi’nde ziyaret eden Özel, yerel seçimdeki başarı nedeniyle kutladı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir’in Nilüfer Belediyesi Halk Evi önünde karışladığı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Nilüferliler’in coşkusuyla karşılaştı.

Ziyarette, CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek ve İlhan Uzgel, Parti Meclis üyesi Canan Taşer, CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Prof. Dr. Kayıhan Pala, Hasan Öztürk, Milli Savunma eski Bakanı Turhan Tayan, CHP Bursa İl Başkan Nihat Yeşiltaş, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, ilçe belediye başkanları, başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri yer aldı.

Yoğun katılımın olduğu ziyarette Nilüfer Belediyesi’nin projeleri hakkında bilgi veren Başkan Şadi Özdemir, “Nilüfer hem bir kültür sanat şehri, hem de bir sanayi merkezi” dedi. Nilüfer’in yüzde 74’ünün mera ve orman alanından oluştuğunu ve hala korunabilir bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Özdemir, Bu yapıyı korumak için çalıştıklarını söyledi. Başkan Şadi Özdemir , “Özellikle tarım sektörünü yeniden canlandırmamız gerekiyor. Hasanağa enginarı ve Bursa siyah inciri gibi coğrafi işaretli ürünlerimiz var, ancak üretim giderek azalıyor. İnsanlar tarımda gelecek görmüyor. Tarımı yeniden canlandırmak için NİLKOOP ile birlikte çalışmalar yürütüyoruz” dedi

Nilüfer’de 410 park olduğunu 4 yeni park için de ihale yaptıklarını söyleyen Şadi Özdemir yakın zamanda hayat geçirilecek kız öğrenci yurdu, yeni kreşler, kent lokantası ve Nilbel kafe hakkında da Özgür Özel’e bilgi verdi. Şadi Özdemir, “Sizin de vurguladığınız gibi rantçı değil halkçı belediye” yapısını burada kurduk ve bu duruşumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise 31 Mart seçimlerinde Nilüfer’de elde edilen başarıdan dolayı Belediye Başkanı Şadi Özdemir’i ve belediye meclis üyelerini kutladı.

Nilüfer’in CHP’nin markalaşmış belediyelerinden biri olduğuna vurgu yapan Özel, “Nilüfer, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne başkan yetiştirdi “ dedi.

NİLÜFER’E KREŞ VURGUSU

CHP Genel Başkan Özel, Nilüfer Belediyesi’nin yeni kreşler ilgili çalışmalarını övdü. Özel “Kreşler, CHP’nin çok önem verdiği bir konudur. Kreş derken sadece çocukların okul öncesi eğitimlerinden değil, kadının iş hayatına ve sosyal yaşama katılımından bahsediyoruz. Bu yüzden kreşler, yurtlar ve gençlere yönelik yapılacak tüm işler bizim için çok önemli” diye konuştu.

CHP lideri, belediye başkanlarının sadece ilçelerini değil, aynı zamanda CHP'nin ülke yönetimindeki potansiyelini de temsil ettiğini vurgulayarak şöyle konuştu: "Sizler sadece ilçelerinizi veya belediyelerinizi yönetmiyorsunuz; aynı zamanda buradaki insanların 'CHP geldiğinde ülkeyi yönetir mi?' sorusuna cevap üretiyorsunuz. Seçim zamanı propaganda yapmaktansa, iyi icraatlar yapmak, halkın içinde olmak ve başarılı bir yönetim göstermekle onları kendiliğinden ikna etmek çok önemlidir."

NİLÜFER CHP’NİN YÜZ AKI

CHP Genel Başkanı, konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı: "Nilüfer, CHP'nin yüz akı belediyelerinden biridir. Biz dürüst, temiz, kent suçlarına karşı mücadele eden ve kentin rantını o kentin halkına hizmete dönüştüren bir belediyecilik anlayışına inanıyoruz. Bu konuda Nilüfer'de size ve Bursa'da Mustafa Bozbey'e sonuna kadar güveniyoruz. Önümüzde güzel, yüz güldürecek günler var. 31 Mart'taki zaferi bir kez daha tekrarlayacağınıza ve yereldeki başarıyı önümüzdeki genel seçimlerde de elde edeceğimize inancım tam."

Konuşmaların ardından Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e Nilüfer Belediyesi’nin, NİLKOOP iş birliği ile kendi tarım alanlarında yetiştirdiği meyvelerden ve tarım ürünlerinden hazırlanan gıda ürünlerinden hediye etti.

CHP Genel Başkan Özel, Nilüfer Barış Meclisi’nde de incelemelerde bulundu.