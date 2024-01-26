Edirneli hakem Özgür Yankaya’nın önceki gün hayatını kaybeden babası İsmail Yankaya, dün düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Süper Lig’in tecrübeli hakemlerinden olan  Özgür Yankaya’nın vefat eden babası İsmail Yankaya (72), Edirne’de Eski Camii’de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

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Süper Lig  hakemlerinden Ali Şansalan, Abdullah Bitigen, Mustafa Öğretmenoğlu ve  Atilla Karaoğlan, bazı kamu kurum müdürleri ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri  Yankaya ailesinin bu acılı gününde cenazeye katılarak,  Yankaya ailesine sabır ve başasağlığı diledi.